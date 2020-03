“Ci fai dimenticare la quarantena…: Belen Rodriguez apre le gambe sul divano mostrando più del dovuto [FOTO]

Belen Rodriguez e l’intervista a Verissimo

Qualche giorno fa Belen Rodriguez è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin parlando molto del suo ritorno di fiamma col marito Stefano De Martino, ma anche dell’emergenza Coronavirus. La soubrette argentina ha confessata di essere terrorizzata di questa situazione, per questo motivo non esce mai di casa.

Mentre sul ballerino napoletano ha speso delle parole al miele. Infatti la conduttrice di Tu si que vales ha detto di essere follemente innamorata del padre di suo figlio Santiago e di aver sbagliato ad essersi separata quattro anni fa.

Annullato Colorado per l’emergenza Coronavirus

Ricordiamo che a causa dell’emergenza Coronavirus sono state sospese le registrazioni della nuova edizione di Colorado, il programma comico di Italia 1 che doveva prendere il via tra qualche settimana. Quindi al momento Belen Rodriguez si potrà concentrare principalmente alla sua famiglia e a Instagram.

Il suo profilo è seguito da oltre nove milioni di follower che quasi ogni giorno hanno la possibilità di vedere la loro beniamina in foto sexy. Nelle ultime ore la soubrette argentina ha mandando in tilt il popolo del web con uno scatto amarcord che mostra la moglie di Stefano De Martino in una veste decisamente bollente. Di cosa si tratta?

Belen Rodriguez in posa sexy sul divano

Senza ombra di dubbio Belen Rodriguez sa perfettamente come attirare l’attenzione su di sé. Di recente, infatti, la modella argentina che di recente è stata ospite a Verissimo ha postato sul suo account Instagram una foto realizzata durante la sua vacanza a Parigi fatta qualche settimana fa insieme a Stefano e il figlio Santiago. Lo ha ricordato lei stessa nella didascalia che accompagna il post.

Ma l’occhio dei seguaci non è caduto solo sulla posa sensuale della professionista Mediaset, ma anche sulla mise scelta. Nello specifico, la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias indossa una giacca a doppio petto e una mini gonna rosa. Un outfit molto davvero che, oltre a mostrare le sue curve mozzafiato, mette in risalto il suo essere sexy. Ecco lo scatto in questione: