Anna Tatangelo si è innamorato di un altro uomo? Il terrore di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha un altro uomo al suo fianco? D’Alessio preoccupato

Stando alle loro dichiarazioni, l’addio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stato abbastanza doloroso. Ricordiamo che i due artisti tre anni fa avevano avuto un’altra profonda crisi ma poi si erano riconciliati per il bene del figlio Andrea. A comunicare la notizia della loro separazione sono stati i diretti interessati attraverso una stessa Storia sui loro rispettivi account Instagram.

Ma nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuto un nuovo gossip che riguarda la cantante di Sora. “La paura è soprattutto di D’Alessio, gelosissimo, insofferente. Terrorizzato dall’idea che Anna possa trovare un altro uomo e voltare pagina. Per sempre”, si legge sul settimanale di Umberto Brindani in un articolo scritto da Alberto Dandolo.

In pratica il cantautore napoletano ha il timore che la sua ex molto presto si butti tra le braccia di un altro uomo. A quanto pare al momento la donna non ha nessuno al suo fianco, tranne il figlioletto.

Il messaggio su Instagram

“Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, succede a tanti, è successo anche a noi”, è questo il messaggio che la settimana scorsa è apparsa sugli account IG di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Quest’ultimo con tali parole hanno messo fine al chiacchiericcio che girava intorno a loro.

Ricordiamo che la cantante frusinate ha lasciato il padre di suo figlio Andrea per la seconda volta in 16 anni di relazione. I due si erano separati un po’ di tempo fa per poi tornare insieme dopo un anno con tanto di anello. Ma ora la decisione sembra essere definitiva.

La possibile causa della fine della relazione tra Anna e Gigi

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo sul magazine Oggi, Anna Tatangelo avrebbe lasciato Gigi D’Alessio per le mancate nozze. Tempo fa è giunto l’anello di fidanzamento, ma non è stato seguito dalla proposta di matrimonio.

Per questo motivo la cantante, dice chi le sta vicino, continua a non sentirsi legittimata nel suo ruolo di compagna e di madre. Sarà la verità o solo un rumor senza fondamenta? I due si sono lasciati definitivamente o c’è un barlume di speranza? Ovviamente i fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma bis.