GF VIP, gesto commovente dei concorrenti sul Coronavirus: si riuniscono in giardino e…

Dopo quello che è accaduto ieri nella puntata del GF VIP, i vari concorrenti hanno preso con estrema serietà la vicenda inerente il Coronavirus. Tutti si sono resi conto dell’estrema criticità di quanto sta accadendo in Italia, sta di fatto che il loro spirito e la voglia di continuare sono fortemente calati.

Tra chi è scoppiato in lacrime, chi ha palesato la volontà di lasciare il reality, è spuntato Fabio Testi. Quest’ultimo, alcune ore fa, ha avuto una splendida idea per cercare di fare qualcosa per tutte quelle persone che stanno soffrendo a causa di questa emergenza.

La proposta di Fabio Testi sul Coronavirus

L’Italia sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. In questa fase così critica, però, vale anche il concetto “The show must go on”, il che vuol dire che molte cose continuano ad andare avanti nonostante lo stato d’animo sia fortemente compromesso. Tra queste, ad esempio, vi è il Grande Fratello VIP. I vari protagonisti, però, sono rimasti alquanto turbati dalla situazione, al punto da lasciarsi andare a momenti di debolezza.

Tra i più preoccupati c’è stato, naturalmente, Fabio Testi, il quale ha chiesto al pubblico di votarlo allo scopo di uscire dalla casa. Il suo desiderio non è stato esaudito, per questo, il protagonista ha deciso di darsi da fare dall’interno della casa per supportare tutto il paese. Poche ore fa, infatti, tutti i concorrenti del GF VIP si sono riuniti in giardino, sotto richiesta dell’attore, ed hanno compiuto un gesto molto bello per “contrastare” il Coronavirus.

Il gesto dei concorrenti del GF VIP spiazza tutti

Fabio ha chiesto alla produzione del reality show di sospendere per un attimo il gioco in modo da lasciare a tutti i protagonisti un momento per riunirsi in preghiera. Ebbene, ciascun membro di questa quarta edizione del reality ha deciso di accettare la proposta. Tutti, dunque, si sono riuniti in giardino ed hanno cominciato a pregare. L’iniziativa dei concorrenti del GF VIP finalizzato a sostenere le vittime e i malati da Coronavirus è stato lodevole.

La produzione ha mandato in onda il momento sul canale 55 del digitale terrestre, dove è trasmessa costantemente la diretta dall’interno della casa. Ad un certo punto del rito, però, gli autori hanno sospeso il collegamento ed hanno mandato la pubblicità.