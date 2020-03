Pacchi bomba in giro per il Lazio: attentati o vendetta personale?

Dagli inizi di marzo ad oggi, la regione Lazio è stata interessata da spiacevoli episodi che stanno mettendo in allarme sia i cittadini che le autorità. Vengono cioè recapitati dei pacchi bomba in giro per diverse città. Tra gli ultimi cinque pacchi scoperti, uno è esploso ferendo un’anziana donna nel viterbese. Per gli inquirenti trattasi di un nuovo “Unabomber”.

Scatta l’allarme pacchi bomba nel Lazio

Per le autorità si tratta di un vero e proprio allarme pacchi bomba. Si tratta di plichi postali pieni di esplosivo, che vengono recapitati in giro per la regione. Se inizialmente era balenata l’idea di possibili attentati, adesso si passa al vaglio l’ipotesi di una vendetta personale da parte di un possibile unabomber.

Stante a quanto spiegano anche i media locali, indagano sulla questione la sezione ROS dei carabinieri e gli agenti della Digos. L’ultimo pacco è esploso nelle mani di una settantasettenne di Viterbo, che ha preso in consegna un plico indirizzato al figlio. La donna ha riportato ustioni alle mani.

Gli inquirenti sono molto perplessi a riguardo, anche perche sembrerebbe che le persone destinatarie di questi pacchi non abbiano nulla on comune. Inizialmente era stata calcata la pista di possibili attentati anarchici, che se pur non abbandonata del tutto, adesso lascia adito all’ipotesi che si tratti di un soggetto in preda ad atti vendicatori.

Nuovi pacchi sospetti

Ad oggi sono stati individuati ben altri quattro pacchi sospetti che hanno messo in allerta le autorità. Interessati da questi episodi i centri di smistamento di Tivoli, Fiumicino e Ronciglione.

Ricordiamo che nei giorni scorsi erano state tre le persone rimaste ferite nella capitale a causa di queste “bombe” che non hanno lo scopo di ammazzare, ma solamente di ferire e spaventare. Per adesso un altro plico sospetto rintracciato è in provincia di Rieti, per un totale di pacchi bomba in spediti pari a dieci.

Chi sono gli Unabomber?

I media già parlano di Unabomber. Il termine divenne celebre a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni 2000, quando tra Veneto e Friuli furono registrati ben 33 casi di attentati con bombe. All’epoca la persona colpevole non fu identificata, anche se gli inquirenti indagarono su un ingegnere, tale Elvo Zornitta. La rete informativa italiana, nonché quella investigativa, presero spunto dal caso Theodore Kaczynski negli USA, utilizzando quindi il termine Unabomber.

Ormai è dal 2006 che non si sente parlare di pacchi bimba. Tuttavia ci si domanda se si tratta di un ritorno, o di un nuovo soggetto in preda a “lucida follia” per un qualche motivo.