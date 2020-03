Stretta anti-Coronavirus, cosa è consentito fare e cosa no

Il Coronavirus è un’emergenza di portata mondiale che sta registrando un altissimo numero di contagiati. Non è un caso se l’OMS ha deciso di classificarlo come una vera e propria pandemia dandogli un grado di gravità più marcato. L’Italia è uno tra i Paesi con il maggior numero di casi al mondo. Sono oltre 12 mila, ad oggi, i casi appurati ed il numero, purtroppo, è destinato a crescere con il passare dei giorni.

L’Italia è anche, però, uno dei Paesi che sta mettendo in atto le restrizioni più dure al fine di cercare di contenere quanto più possibile il diffondersi dei contagi. Con l’emanazione di diversi decreti si sono delineati una serie di comportamenti consentiti ed una serie che, invece, non è più consentita. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Coronavirus, cosa è consentito fare e come

A fare compagnia agli italiani in questo periodo di forti restrizioni che si protrarranno almeno fino al 3 aprile è la cosiddetta autocertificazione. Un documento ufficiale che possiamo scaricare dal sito del Ministero e che dobbiamo portare con noi ogni qualvolta usciamo di casa. Uscire, infatti, è consentito solo in alcuni casi ed è necessario autocertificarlo.

L’autocertificazione va compilata anche da chi si sposta a piedi. Al suo interno va indicato il motivo per il quale ci troviamo fuori casa. In linea di massima ci è permesso uscire per esigenze lavorative, per esigenze mediche (andare in farmacia) e per esigenze speciali (come fare la spesa).

È consentito passeggiare o fare sport al parco a patto di farlo da soli e rispettando sempre la distanza di sicurezza di un metro. Portare a spasso il cane è possibile ma solo nelle vicinanze di casa e per un tempo limitato.

Cosa non possiamo assolutamente fare

Gli spostamenti per un motivo diverso da quelli previsti dalle deroghe sono assolutamente vietati. È vietato recarsi a casa di parenti o amici per una visita a meno che non vi siano gravi necessità alla base. Vietati le cene e le feste, anche casalinghe.

Qualunque spostamento per fini turistici è attualmente vietato. Non è possibile dormire in un’abitazione diversa dalla propria se non per gravi motivi (come perdite di gas nella propria casa).