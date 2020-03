Coronavirus in Italia, arrivano medici specializzati dalla Cina

La Cina è stata la prima nazione al mondo ad avere a che fare con il Coronavirus e con le sue drammatiche conseguenze. Adesso la situazione lì sembra in via di risoluzione al punto che già 14 dei 16 ospedali costruiti a Wuhan per l’emergenza sono stati svuotati. Si registrano, inoltre, sempre meno contagi.

La situazione in Italia non è, purtroppo, così. Il Bel Paese è in piena emergenza. Tra le varie restrizioni disposte finora, arriva una novità proprio dalla Cina. Un team di medici esperti in Coronavirus (ormai classicifato come pandemia) sta per arrivare in Italia.

Lotta al Coronavirus, rinforzi in arrivo dalla Cina

La Cina ha annunciato l’invio in Italia di un team di 5 medici cinesi specializzati sul Coronavirus. Un aiuto concreto che sta per arrivare sul campo in un periodo come questo in cui l’Italia è il Paese, dopo la Cina, con il maggior numero di contagi al mondo. Cinque medici esperti, dunque, arriveranno in Italia e aiuteranno i medici italiani a combattere il Coronavirus nella maniera migliore possibile grazie all’esperienza acquisita durante l’emergenza cinese.

I cinesi hanno specificato che i 5 medici saranno accompagnati da un membro della Croce Rossa di Pechino e da uno specialista del Chinese Center For Disease Control and Prevention.

Ad arrivare in aiuto dell’Italia non saranno solo le forze umane ma anche quelle “materiali”. Previsto, infatti, l’arrivo di mascherina, di tute e di tampone oltre ai tanto necessari ventilatori polmonari. Questi ultimi, soprattutto, saranno importantissimi per rinforzare le sale di rianimazione italiane.

La telefonata che ha dato il via alla decisione

I cinesi hanno deciso di inviare il team di medici esperti sul Coronavirus in Italia in seguito ad una telefonata intercorsa tra il Ministro degli Esteri Luigi di Maio e il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

La motivazione della telefonata si è riscontrata nel tentativo di trovare un accordo per cooperare sul piano sanitario per cercare di arginare anche in Italia una situazione che sta diventando sempre più pericolosa.

La conferma ufficiale arriva direttamente dai media cinesi che hanno riportato le parole del Ministro degli Esteri cinese. Questi ha detto “Se la parte italiana lo chiede, la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l’Italia”.