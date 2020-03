Valeria Marini GF Vip confessa il flirt con Antonio Zequila

Valeria Marini, rapporti con Zequila durante la gioventù

Valeria Marini durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip si è inserita in una discussione nella quale non si pensava potesse centrare qualcosa. Si è parlato ancora una volta della relazione o comunque del rapporto particolare tra Adriana Volpe e Antonio Zequila di molti anni fa.

L’uomo da tante settimane dice di aver avuto un flirt con la conduttrice quando erano giovani. La bionda continua a replicare che si tratta di una bugia di un latin lover ormai fuori moda, fuori forma che non riesce a rassegnarsi al tempo e all’età che passa.

Tra le contrapposizioni e le varie prese di posizione è intervenuta Valeria Marini che ha affermato di avere avuto con Zequila un rapporto fisico. La donna ha ammesso che tra loro è successo qualcosa del quale fino a quel momento non aveva voluto parlare perchè non aveva senso dirlo.

Valeria Marini, una donna vera che non ha vergogna del passato

Valeria ha scelto di parlare soltanto per dimostrare che non bisogna avere vergogna a dire la verità. Alla sua risposta Zequila ha affermato che lei è una donna vera, una donna con le palle a differenza di molte altre. Siamo certi che ha contribuito a dare al programma quella leggerezza della quale aveva bisogno proprio in una puntata tanto difficile come quella di ieri sera.

Alfonso Signorini in condizioni davvero particolari e in visibile difficoltà ha condotto come sempre anche se in uno studio diverso, da Cologno Monzese. Insieme a lui, tenuto a debita distanza Pupo. Niente pubblico in studio, niente concorrenti precedentemente eliminati, niente Wanda Nara, assente perché addirittura fuori Italia con il marito.

Una diretta molto particolare direttamente da Cologno Monzese

La diretta è iniziata in ritardo perché si è passati direttamente al discorso del premier Giuseppe Conte. Una volta dato avvio al GF si è parlato del dramma che ha colpito l’Italia e poi sono state affrontate diverse tematiche. Fabio Testi voleva abbandonare il reality, a causa di ciò che sta avvenendo fuori che non permette di vivere bene l’avventura.

Lui così come tutti gli altri concorrenti hanno ricevuto notizie e sanno che i parenti e gli amici stanno bene ma a quanto pare all’attore questo non basta. Alla fine ha deciso di restare, anche perchè avrebbe dovuto pagare una penale molto elevata.

Durante la puntata ha dovuto abbandonare la casa Asia Valente, eliminata dal pubblico. Dopo è avvenuto l’ennesimo scontro tra Antonella Elia e Licia Nunez. Insomma nonostante tutto una puntata ricca ed interessante.