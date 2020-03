Una Vita trame spagnole: Marcia potrà essere operata d’urgenza

Le anticipazioni della soap Una Vita raccontano che Felipe ritroverà la sua amata Marcia, ma la donna non sarà in buone condizioni di salute. Inoltre, Susana confesserà di aver vinto il concorso di moda con un inganno, visto che il bozzetto presentato al concorso è stato realizzato da Leandro. Intanto, Mauro metterà al corrente Felipe del fatto che Marcia si trova tra la vita e la morte.

Una Vita anticipazioni: Genoveva vuole aiutare Marcia

Nelle prossime puntate della soap, Genoveva tenterà di portare Felipe dalla sua parte fingendo di voler salvare Marcia. A tal proposito, si metterà in contatto con il dott. Balaguer, promettendo a Felipe di donare una grossa somma di denaro per salvare la vita alla brasiliana.

Nel frattempo, Cinta e Camino riceveranno una grossa delusione. Le due ragazze verranno a sapere che il provino al quale hanno partecipato non è andato a buon fine e che il produttore cinematografico in realtà vuole ingaggiare Bellita. Proseguendo con il suo piano per conquistare Felipe, Genoveva organizzerà un rosario con i vicini per chiedere la grazia.

Intanto, il medico accetterà di operare la brasiliana. Come andrà a finire? Stando agli spoiler di Una Vita inoltre, Liberto e Rosina proveranno a tirare su di morale Susana. La coppia penserà di farla avvicinare ad Armando, ben lieto di corteggiarla. La cena organizzata per Susana e Armando non andrà come previsto, ma Rosina non si arrenderà e farà di tutto per aiutare l’amica.

Marcia si salva grazie all’operazione

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita raccontano che Marcia, dopo essere uscita viva dall’operazione, riceverà una visita da Yolanda e dal suo innamorato Felipe. L’Alvarez Hermoso avrà intenzione di sposarla. La situazione però non sarà semplice visto che Genoveva trama contro di loro.

La coppia riceverà una visita da Mauro, che li inviterà a stare molto attenti e a non fare mosse avventate. L’avvocato, pur di proteggere Marcia, accetterà di seguire i consigli del commissario San Emeterio. Infine, come svelano gli spoiler di Una Vita, Ursula si offrirà nuovamente per sbarazzarsi di Marcia, così da ottenere la protezione di Genoveva.

Ancora una volta, la brasiliana sarà in pericolo. Nello stesso tempo, Rosina riuscirà a fare incontrare di nuovo Susana e Armando. La ex sarta pare ritroverà la serenità accanto all’uomo, grazie all’intervento prezioso della sua amica e di Liberto. Nascerà un nuovo amore? Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera iberica capolavoro di Aurora Guerra.