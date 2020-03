Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, la verità sull’addio: ” Abbiamo bruciato…”

Giorgio Mastrota parla della sua nuova famiglia

Senza ombra di dubbio Giorgio Mastrota può essere considerato il re delle televendite italiane. Di recente lo abbiamo visto anche dare dei consigli a La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Mentre un po’ di tempo fa ha rilasciato un’intervista televisiva a Storie Italiane, il rotocalco mattutino di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. In quell’occasione l’uomo ha parlato molto della sua nuova famiglia ma anche dell’ex moglie Natalia Estrada.

Il matrimonio di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada

In quell’occasione Giorgio Mastrota raccontava di vivere un momento abbastanza sereno. Infatti la sua storia d’amore con Floribeth Gutierrez va benissimo tanto che i due dovrebbero convolare a nozze entro il 2020, salvo cambiamenti visto l’emergenza del Coronavirus. Intervistato a Storie Italiane di Eleonora Daniele, il re delle televendite aveva detto: “Sono molto felice, la famiglia è la mia vita”.

Ricordiamo che la sua compagna ha due figli, Matilde e Leonardo. Poi l’artista Mediaset ha ammesso di essere cambiato negli ultimi anni. Infatti all’inizio della sua carriera come compagno e poi marito non era il massimo, non è stato molto bravo. Poi era tornato a menzionare l’ex moglie Natalia Estrada con la quale è stato sposato per sei anni negli Anni Novanta. I due artisti hanno avuto una figlia Natalia Junior che da poco li ha resi nonni.

Le ragioni della separazione di Giorgio e Natalia

Nel corso dell’intervista nel programma Rai Giorgio Mastrota, parlando dell’ex moglie Natalia Estrada ha detto che loro erano coinvolti per il grande successo ottenuto negli Anni Novanta. A quell’epoca i due erano la coppia del momento.

“Presi da questo turbinio abbiamo bruciato le tappe molto velocemente. È rimasto un frutto meraviglioso che è nostra figlia e che ci ha resi nonni, ma in quel momento avevo la testa altrove”, ha dichiarato il re delle televendite. Ricordiamo che quest’ultimo e la soubrette iberica hanno avuto un divorzio abbastanza burrascoso ma hanno per tutelare la felicità di Natalia Jr, oggi madre di Marlo.