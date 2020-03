Myrta Merlino, ex fidanzata di Domenico Arcuri “Ho paura del coronavirus, perché…”

Myrta Merlino tanta paura per la sua famiglia, paura di vederla soffrire

Myrta Merlino, conduttrice e giornalista, ex compagna di Domenico Arcuri ha rilasciato delle informazioni durante la sua ultima intervista. Al momento i riflettori sono tutti puntati su Domenico Arcuri in quanto è il nuovo commissario delegato alla lotta al coronavirus.

L’uomo ha 57 anni e stava con Myrta Merlino grande giornalista conosciuta dal pubblico per tutti i programmi di informazione finanziaria ed economica che ha condotto nella sua carriera. I due sono stati insieme per tanti anni, hanno anche avuto una figlia di nome Caterina. Lei ha altri due figli gemelli Pietro e Giulio avuti da un altro legame.

Si riferisce proprio a loro quando ammette di avere tanta paura del virus. Afferma di non avere temere di stare male lei, di soffrire, ma di avere il panico all’idea di trasmettere qualcosa alla sua famiglia. Ha paura anche per il suo ex compagno, con lui i rapporti adesso sono tranquilli e sereni. L’idea di vederlo stare male la farebbe soffrire.

Myrta Merlino, tanto amore al quale non potrebbe mai rinunciare

Myrta Merlino oggi è sposata con Marco Tardelli ex calciatore più vecchio di lei di 14 anni. Qualche tempo fa a proposito del nuovo compagno ha detto di essere tanto innamorata perché ha scoperto grazie a lui cosa vuol dire amare davvero. Un amore molto più maturo, ricco di condivisione, di comprensione, di rispetto con alla base ed alle spalle tanti problemi ed una vita parecchio problematica.

Sincerità, passione, correttezza ecco ciò che serve per essere un bravo giornalista

A proposito del suo lavoro invece la giornalista ci tiene a dire che ha chiesto ai suoi colleghi di fare una sorta di giuramento di Ippocrate. Una situazione tanto grave e preoccupante merita di essere portata avanti con rispetto nei confronti del pubblico.

Cosa vuol dire questo? Che nè lei, nè loro devono dare informazioni sbagliate. Soprattutto un mestiere come il loro, e maggior ragione in questi casi, non si può tralasciare nulla, travisare, mentire, esagerare, sminuire. Insomma dai loro telegiornali deve venire fuori soltanto la verità, non un’informazione in meno non un’informazione in più.

Tutto questo forse perché si tratta di una giornalista una donna, leale e sincera che ama il suo mestiere in quanto tale, che non vuole prendere in giro nessuno. Infatti la dimostrazione è che dice di sentirsi in colpa quando per lavoro lei è costretta a raccomandare ai telespettatori di non uscire di casa e nel frattempo lei si trova dietro la scrivania proprio per condurre il telegiornale. Purtroppo però non potrebbe fare diversamente.