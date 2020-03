“C’è molto da fare in casa…”: Lucas Peracchi e Mercedes Henger senza pudore sotto le lenzuola (foto)

Accantonando quello che è accaduto tra Lucas Peracchi, Mercedes Henger ed Eva, la coppia continua a vivere serenamente la propria relazione. Come tutti i cittadini della penisola, anche loro due sono in quarantena e di conseguenza non possono uscire di casa.

Nulla di strano se poche ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne non avesse esagerato con uno scatto, lasciando intendere una quarantena a luci rosse…

Lucas Peracchi a Mercedes Henger da bollino rosso

Lucas Peracchi fidanzato di Mercedes Henger, ha pubblicato una foto sul suo profilo social che è diventata subito virale: “C’è tanto da fare a casa”, ha scritto. Un particolare bollente però non è sfuggito ai follower della coppia, ormai da mesi al centro della cronaca rosa. I due si sono immortalati a letto, lasciando poco all’immaginazione. Lucas, senza vergogna tiene la sua mano poggiata sul lato b della sua fidanzata mandando in tilt i più maliziosi. (Continua dopo il post)

Lucas e Mercedes sono davvero bellissimi insieme e la loro quarantena, lontano dal trambusto, a quanto pare li ha resi ancora più uniti. Diversamente da ciò che pensa l’ex pornodiva Eva Henger sua figlia e suo genero di certo non sono in crisi. Sullo scatto in questione ha avuto da ridire anche Manila Gorio che si è scagliata pesantemente contro Lucas. Il suo commento però non è passato inosservato agli occhi del tronista che non solo ha replicato, ma ha deciso di bloccarla all’instante.

Lucas e Mercedes convolano a nozze?

Recentemente Mercedes Henger ha avuto un rapporto molto burrascoso con la madre Eva. Prima per le accuse rivolte a Lucas Peracchi e successivamente per la vicenda paternità di Riccardo Schicchi.

Nonostante i tre abbiano provato a far pace nel salotto di Barbara D’Urso, pochi giorni fa l’ex porno diva ha dichiarato di non vedere e sentire più sua figlia da tempo. Intanto, la coppia secondo alcune indiscrezioni potrebbe convolare presto a nozze. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato di essere davvero innamorato di Mercedes e che appena si sentirà pronto le chiederà di diventare usa moglie.