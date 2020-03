Enorme lupo a zonzo per il villaggio russo: cacciatore lo ammazza

Un uomo è stato costretto ad ammazzare un lupo a zonzo per il villaggio russo. L’animale, di enormi dimensioni, quasi pari ad un leone, rischiava di compromettere la sicurezza della comunità.

Lupo a zonzo per il villaggio russo: la decisione dei cacciatori

L’episodio del lupo a zonzo per il villaggio russo ha avuto luogo precisamente nel distretto di Blagoveshchensky. In loco capita facilmente che animali selvatici come lupi solitari si avvicinino più del dovuto agli umani alla ricerca di cibo.

Spesso risulta difficile la circolazione per le strade dei villaggi e per quelle delle città. Si pensi anche a comunità come Alexandrovska, dove quando cala la sera c’è il coprifuoco proprio per non imbattersi in violenti predatori.

Nell’episodio in esame, i giovani erano costretti a chiudersi in casa quando si faceva buio. I genitori avevano paura che i figli giocassero in strada, data la presenza di questo lupo a zonzo per il villaggio russo. Gli animali domestici malcapitati per la strada sono la preda più appetibile per questi selvatici come i lupi, soprattutto in assenza di cibo migliore (e gli esseri umani lo sarebbero ad ampio spettro).

Un lupo grande quanto un leone spaventava Alexandrovska

Stavolta però il lupo a zonzo per il villaggio russo era più grande del solito. Le sue dimensioni ricordavano quasi quelle di un predatore peggiore quale il leone. Spudoratamente l’animale varcava le porre della città. La zona maggiormente “frequentata” dall’animale in cerca di cibo era quella del cimitero cittadino.

Gli episodi della sua presenza sono stati troppi, per cui la gente ha cominciato ad allarmarsi. Ne andava della incolumità dei cittadini e dei loro animali domestici (cani, gatti, bestiame, pollame etc).

La decisione di ammazzare il predatore

Per causa di forza maggiore dunque alcuni cacciatori si sono visti costretti ad armarsi dei loro fucili per andare alla ricerca di questa bestia gigantesca al fine di ammazzarla. E così nel cuore della notte uno di questi cacciatori ha localizzato il lupo e ha sparato prima che riuscisse a varcare la soglia del villaggio. Sono bastati pochi minuti prima che la notizia diventasse virale sul web.

Anche perché il cacciatore ha deciso di farsi fotografare con il suo trofeo. Ha postato sui sociale la sua foto con il lupo ormai stecchito sulle sue spalle. Un’immagine non proprio gioiosa, ma simbolo di una strada a senso unico da percorrere per mettere in salvo un villaggio intero e i suoi abitanti.