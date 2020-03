Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2020: emozioni particolari per Vergine, Scorpione agitato

L’oroscopo di Paolo Fox del 13 marzo 2020 vi fa compagnia molto volentieri anche in questo periodo critico. Per i nativi dell’Ariete e dei Gemelli, questo è un periodo ideale per riscoprire il valore degli affetti. Giornata molto agitata per le persone dello Scorpione. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 13 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Vi trovate in una situazione particolarmente faticosa, come per tutti del resto. In questo periodo difficile potreste riscoprire il valore degli affetti. Il fatto che Venere sta tornando favorevole è un buon indizio di fortuna.

Toro – Con il nuovo transito di Saturno dissonante, a fine marzo potreste ricevere qualche ritardo. In questo periodo particolare, alcuni di voi potrebbero consolidare qualche amore. Per voi, sono molto importanti le certezze.

Gemelli – Appena Venere transita nel vostro segno, in voi si risveglia la voglia di vivere amori. Forse questo è il periodo migliore anche per riscoprire il valore della famiglia, della casa e di ciò che avete di più caro.

Previsioni di venerdì 13 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Al momento, avete una grande voglia di esprimervi, di farvi sentire ma Saturno in opposizione vi rende più ansiosi del solito. L’uomo delle stelle vi consiglia di avere molta pazienza.

Leone – Potreste trovarvi in una lieve condizione di disagio grazie a Saturno opposto. C’è un grande problema sociale che riguarda un po’ tutti. In amore ci vuole pazienza, state cercando di costruire qualcosa d’importante.

Vergine – Anche nelle situazioni più difficili, le persone del vostro segno riescono ad andare avanti. In un periodo così particolare per tutti, questa capacità non è da sottovalutare. In questo momento potreste vivere emozioni particolari.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche se questo è un periodo molto difficile per tutti, il desiderio di vivere momenti particolari è più forte di voi. Potreste usufruire del transito di Venere, in programma nel mese di aprile, per riscoprire tutto ciò che è utile per andare avanti.

Scorpione – State vivendo con una profonda agitazione in tutte le relazioni interpersonali ma sarebbe il caso di rallentare il passo. Comunque, siete tra i segni più forti dello Zodiaco. Avete bisogno di tempo per recuperare ma a breve avrete qualche opportunità in più.

Sagittario – In questo periodo particolare avete bisogno di capire che cosa desiderate davvero in amore. Questo periodo di restrizione potrebbe essere d’aiuto per le relazioni, magari riuscite a capire quali sono le persone che amate di più.

L’oroscopo di Paolo Fox del 13 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Di solito non avete bisogno di stimoli per andare avanti. Anche se qualche progetto non potrà essere completato in questo momento, di sicuro in primavera inoltrata ci saranno molte cose in più da fare. Ovviamente, visto il periodo critico che tutti stanno vivendo, potrebbero esserci dei ritardi.

Acquario – Ultimamente potreste aver interrotto una collaborazione di lavoro o comunque entro fine mese potreste avere difficoltà ad andare avanti. Questo è un momento rivoluzionario che vi spinge a riflettere su quello che c’è da fare nel prossimo futuro.

Pesci – Nonostante voi abbiate molta ansia addosso, siete uno dei segni più riflessivi dello Zodiaco. Dopo un periodo di disagio, siete capaci di rimettervi in carreggiata. Anche se questo è un periodo difficile, non dovete preoccuparvi. A breve ci saranno buone novità.