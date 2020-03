Da Maria De Filippi arriva il coming out inatteso dell’allieva di Amici: “L’ho spiegato solo alla mia mamma”

Coming out ad Amici di Maria De Filippi

Una delle allieve più sincere e vere della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio Martina Beltrami. Di recente la ragazza ha deciso di rispondere ad alcune domande su Instagram ricevute dai follower. L’allieva del talent show ha aperto il suo cuore a 360 gradi parlando anche della sua vita privata. Qualcuno le ha chiesto a che età ha fatto coming out in famiglia.

La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare: “16/17 anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fare qualche discorso in particolare”. E proprio a quell’età la Beltrami ha scritto il suo primo brano.

Le parole di Martina Beltrami

Parlando del suo percorso all’interno di Amici di Maria De Filippi, la giovane Martina Beltrami si ritiene soddisfatta anche se qualcosa l’avrebbe vietata. Rispondendo alle domande dei seguaci su Instagram, l’allieva ha detto che nel corso della sua esperienza nella scuola ha fatto delle cose sbagliate, molte volte non ha detto proprio nulla quando avrebbe dovuto.

“Comunque tutte [cose] caratteriali. Come artista no. Mi ha dato tanto e ho dato, a mia volta, tutta me stessa”, ha ribadito la ragazza. Ora quest’ultima ha iniziato un nuovo percorso che potrebbe portarla lontana visto il suo timbro di voce che è inconfondibile. Tuttavia anche lei ha paura che lo spettro di essere dimenticata possa mettere un freno alla sua carriera.

Martina Beltrami e le critiche sul suo aspetto fisico

Durante il confronto con i follower, l’allieva di Amici di Maria De Filippi Martina Beltrami ha parlato anche di quando è stata esclusa. La ragazza ha ricordato anche quando decideva di mettersi un disparte per il suo aspetto fisico. All’inizio di Amici leggere tutte quelle critiche esclusivamente sul suo corpo l’hanno ferita molto.

Per fortuna è riuscita a superare questo ostacolo grazie alla sua famiglia e all’aiuto che ha ricevuto. “Non abbiate paura né vergogna nel chiedere aiuto. E non vi auto-flagellate se non riuscite ad uscire immediatamente dall’ombra”, ha dichiarato la giovane.