“Sono ignorante…”: Barbara D’Urso chiede umilmente scusa in diretta, ecco cosa è successo

Barbara D’Urso chiede scusa in diretta

A distanza di qualche giorno Barbara D’Urso ha commesso due gaffe molto gravi. Per questo motivo nella giornata di giovedì la conduttrice di Pomeriggio Cinque si è scusata in diretta con la Polizia penitenziaria.

Nello specifico, prima di chiudere lo storico rotocalco di Canale 5 la napoletana ha chiesto umilmente scusa al Segretario generale Sappe Donato Capace. L’uomo però, abbastanza irritato, ha detto che la loro categoria è formata da eroi che Carmelita poco conosce.

“Lei ci deve delle scuse, ci deve restituire la dignità che ci ha tolto. Noi siamo la polizia penitenziaria e non le guardie carcerarie”, ha affermato il dirigente. Messa con le spalle al muro Lady Cologno è stata costretta a rinnovare le scuse: “Io chiedo umilmente scusa della mia grandissima ignoranza e di aver per errore chiamato guardia carceraria la polizia penitenziaria”.

Il rimprovero da parte del Segretario generale della polizia penitenziaria

Il tutto è nato domenica scorsa durante la messa in onda di Live Non è la D’Urso. In quell’occasione Barbara D’Urso e i suoi ospiti avevano parlato della vicenda carceri italiani durante l’emergenza Coronavirus. La conduttrice partenopea aveva ringraziato dicendo di essere vicina alle famiglie dei carcerati e pure ai detenuti.

In tutto questo si è del tutto dimenticata di ringraziare gli agenti della Polizia penitenziaria che ogni giorno rischiano la vita. Per questo motivo giovedì Carmelita ha chiesto scusa al Segretario generale Sappe Donato Capace. Nonostante tutto, però, Barbarella ha replicato così: “Penso che lei abbia imparato questo discorso a memoria, perché le ho appena fatte le scuse ma se vuole gliele rifaccio. Lei è venuto per fare polemica e io non voglio far polemica con nessuno”.

Lo sfogo di Barbara D’Urso

Nel quarto appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso ha spiegato che vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro Paese si può sorvolare su certe sviste o gaffe.

Quindi si è avvicinata alla camera chiedendo scusa alla polizia penitenziaria affermando che loro sono sempre nel suo cuore e le dispiace molto che domenica non lo ha fatto, giustificandosi che al momento siamo in un periodo particolare. “Lei mi capirà e se non capirà non fa niente”, ha concluso Carmelita rivolgendosi al Segretario Donato Capace.