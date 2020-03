“Il mio amore…”: Loredana Lecciso non si nasconde più, sentimento ritrovato per la rivale di Romina Power [FOTO]

Loredana Lecciso lancia frecciate, il Maestro Carrisi preoccupato

Loredana Lecciso continua a lanciare delle frecciatine velenose nei confronti della rivale in amore Romina Power tanto che i fan non hanno per niente digerito la sua iniziativa. Al Bano in questi giorni si trova a Cellino San Marco bloccato per l’emergenza Coronavirus, quindi non sappiamo al momento se insieme a Romina Power parteciperà alla terza puntata del Serale di Amici 19.

Qualche giorno fa, intervenuto telefonicamente a Mattino 5 ha espresso tutta la sua preoccupazione per quello che sta accadendo nel nostro Paese. Per la prima volta nella sua vita ha paura, ma non solo per sé stesso ma anche peri i figli.

Al Bano e Romina Power: da Sanremo 2020 ad Amici 19

Nel frattempo i fan della storica coppia gioiscono per la ritrovata sintonia dei loro beniamini. Infatti negli ultimi tempi Al Bano e Romina Power appaiono sempre più uniti. Dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo dove hanno partecipato come ospiti col brano ‘Raccogli l’attimo’, alla loro esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

Nel talent show di Canale 5 sono stati chiamati a giudicare il torneo interno Amici Prof e i due non hanno perso tempo ha lanciarsi delle frecciatine. Se la settimana prima hanno fatto una battuta sul copri pancia, venerdì scorso la cantante statunitense si è avvicinato al suo ex dicendogli che profuma di buono.

Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo insieme? La foto

C’è da dire, però, che nel cuore di Al Bano potrebbe esserci ancora Loredana Lecciso e non Romina Power. In queste settimane l’ex soubrette salentina non ha mai nascosto di provare ancora un particolare affetto per il padre dei suoi due figlia Jasmine e Bido. Infatti ultimamente si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Per questo motivo la donna ha voluto rimarcare la loro vicinanza postando su Instagram uno scatto che la mostra al fianco del cantautore di Cellino San Marco sorridenti e felici. Ovviamente i follower della Lecciso hanno iniziato a fantasticare ipotizzando che i due sono di nuovo una coppia. Sarà davvero così? Ecco il post in questione: