Federica Panicucci, amaro retroscena sul divorzio: “Non era un marito…”

Federica Panicucci e Mario Fargetta sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due si sono amati per ben 15 anni, ma alla fine il loro amore non ha resistito. Ma quali sono stati motivi che li hanno spinti a dirsi inevitabilmente addio?

Federica Panicucci e l’addio a Fargetta

La coppia ha ufficializzato l’addio e la fine del loro matrimonio, durato dal 2006 fino al 2015, attraverso un comunicato stampa. Nella nota diramata hanno parlato di uno strappo irreparabile, che però non ha intaccato il loro equilibrio di genitori (hanno due figli).

In realtà, sulle motivazioni che hanno comportato la rottura, i diretti interessati non si sono mai sbilanciati più di tanto, anche se si è parlato di incomprensioni caratteriali molto forti che hanno inevitabilmente portato i due a scoppiare.

Nei mesi successivi al loro addio si sono poi susseguiti una serie di gossip e pettegolezzi, c’è chi ha parlato di presunti tradimenti da parte del dj, mai confermati e chi ha dichiarato che durante gli ultimi mesi di matrimonio lui non fosse proprio un marito modello, ma sono stati rumors che sono poi scemati nel corso del tempo e di cui la presentatrice non ha comunque mai parlato.

Il sorriso ritrovato di Federica Panicucci

Oggi Federica Panicucci, egregia padrona di casa di Pomeriggio Cinque, ha finalmente ritrovato il sorriso accanto ad un nuovo uomo. Si tratta dell’imprenditore attivo nel campo della moda Marco Bacini (è diventata anche sua socia e condividono quindi oltre che la vita anche il lavoro).

I due sono innamoratissimi e pare facciano davvero sul serio. Solo qualche settimana fa. infatti, attraverso un messaggio, hanno ufficializzato la loro volontà di convolare a nozze. Un matrimonio desiderato, che arriva dopo un periodo sentimentale certamente burrascoso.

La bellissima 52enne si è sempre detta innamoratissima del suo nuovo compagno e non ha mai perso occasione per dichiarare pubblicamente i suoi sentimenti e il suo amore. In una recente intervista ha infatti confessato di essere stata completamente travolta da lui e di aver capito quasi subito di essere di fronte all’uomo, finalmente, della sua vita.