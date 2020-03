Avete mai visto il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo? Ecco Josè, somigliante al conduttore dei Soliti Ignoti [FOTO]

Soliti Ignoti – Il Ritorno si ferma per l’emergenza Coronavirus

Anche Amadeus e il suo game show Soliti Ignoti – Il Ritorno sono costretti a fermarsi per l’emergenza Coronavirus. Nel frattempo, però, nel nuovo numero del magazine Oggi sono apparse delle foto molto tenere che lo mostrano insieme alla sua famiglia. Ovviamente sono delle foto scattate prima che entrasse in vigore le norme emanate dal Governo.

Nelle immagini in questione si vede il conduttore Rai insieme alla moglie Giovanna Civitillo che passeggiano in giro per la Capitale col figlio José che ha undici anni. Il presentatore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo e le persone più importante della sua vita erano andati a prendere un vassoio di pasticcini. Durante il tragitto Amedeo Sebastiano bacia appassionatamente la consorte prima di partire.

Amadeus insieme alla moglie Giovanna Civitillo e il figlio José

Senza ombra di dubbio quella formata da Amadeus e Giovanna Civitillo è una coppia vera. Al contrario di altri personaggi del mondo dello spettacolo, che si scambiano baci e carezze solo a favore di telecamera oppure appena vedono nei paraggi dei paparazzi. Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e la sua dolce metà hanno un legame autentico.

Ad assicurarlo non solo gli amici dei due professionisti, ma anche i colleghi che spesso sono testimoni del loro amore. Di recente, ancora prima dell’emergenza Coronavirus, dei paparazzi del magazine diretto da Umberto Brindani ha beccato l’artista della tv di Stato in pieno ménage familiare. (Continua dopo la foto)

Amadeus e il bacio alla moglie prima di partire

Nelle foto pubblicate nel nuovo numero del settimanale Oggi si vede Amadeus che sta per tornare a casa per pranzo con un vassoio di paste. Nelle altre immagini si vede il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno che esce per andare alla stazione, accompagnato dalla moglie Giovanna Civitillo e il figlio José.

E proprio in quel momento i fotografi hanno immortalato una tenera scena: marito e moglie si danno un bacio di saluto, nonostante non si siano accorti di essere stati inquadrati dagli operatori del magazine di Umberto Brindani.