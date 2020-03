Amici 19: annullati i duetti e posticipate le uscite degli album

A causa della situazione legata al coronavirus i ragazzi di Amici 19 subiranno alcune conseguenze. Ecco di cosa si tratta

Amici 19: non ci saranno più i duetti

Chi ha seguito i vari daytime dell’ultima settimana di Amici 19 si sarà reso conto di una mancanza. I ragazzi non hanno ricevuto nessun video con gli ospiti della terza puntata del Serale. Infatti, la situazione che sta vivendo l’Italia a causa della diffusione del coronavirus ha portato il governo a emanare delle regole ferree. Nessuno può spostarsi, se non per motivi di necessità.

Anche la tv è cambiata molto. Alcuni programmi sono stati sospesi, altri hanno subìto delle modifiche importanti. Nel talent, in particolare, sono stati annullati i duetti. Nelle prime due puntate avevamo visto salire sul palco del Serale Emma, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabrizio Moro, tra gli altri. Invece, dalla terza puntata i cantanti rimasti in gara gareggeranno da soli. Purtroppo le brutte notizie non sono finite qui.

Rimandata l’uscita degli album

Ogni anno siamo abituati a vedere i ragazzi che riescono ad arrivare alla fase conclusiva del programma lavorare sui propri album ed essere emozionati al giorno dell’uscita. Ebbene, sempre a causa delle restrizioni del governo, questa uscita quest’anno non ci sarà. Maria De Filippi con un comunicato stampa ha fatto sapere che gli album sono pronti ma usciranno a data da destinarsi finito il programma.

Questo a causa della chiusura dei negozi e dell’impossibilità dei ragazzi di poter fare il firmacopie. Quasi sicuramente le vendite subiranno un brusco calo perché quando sarà finito il programma i ragazzi non saranno più in tv quotidianamente e il pubblico può perdere interesse in loro.

I ragazzi sentono le famiglie

Anche i ragazzi di Amici 19, chiusi in casetta senza la possibilità di avere internet, sono stati aggiornati sulla situazione. La produzione per tranquillizzarli, così come è successo al Grande Fratello Vip, ha dato loro la possibilità di sentire le proprie famiglie. Tutti stanno bene, non c’è nessun caso di coronavirus nelle famiglie dei concorrenti, solo tanta preoccupazione.

Mancano solamente tre settimane alla finale e i concorrenti rimasti in gara sono Valentin, Javier e Nicolai per il ballo, Giulia, Jacopo, Nyv e Gaia per il canto. Chi vincerà in programma?