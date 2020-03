Anna Munafò di Uomini e Donne è incinta: ecco come l’ha rivelato a suo marito

Dopo la notizia relativa al parto di Clarissa Marchese, un’altra ex tronista di Uomini e Donne è incinta, stiamo parlando di Anna Munafò. In questi giorni si era molto discusso circa una sua ipotetica gravidanza e, a quanto pare, stavolta i rumors non si sbagliavano.

Durante un’intervista con il Magazine del programma, la ragazza ha svelato di essere in dolce attesa ed ha anche raccontato dei simpatici aneddoti in merito al modo in cui ha comunicato la notizia al suo uomo.

Anna Munafò svela di essere incinta

Anna Munafò è incinta, l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha confessato tutto durante un’intervista. La protagonista ha spiegato di aver appreso la notizia lo scorso mese di ottobre. Era al bar con una sua amica e chiacchieravano allegramente circa la possibilità di aspettare un bambino. Notando il palese ritardo, dopo due giorni la fanciulla ha deciso di sottoporsi ad un test di gravidanza. L’esito è subito stato positivo, così come la gioia nei suoi occhi.

A quel punto, allora, la Munafò ha architettato un modo romantico per informare suo marito della novella. Nel caso specifico, ha impacchettato il test di gravidanza e poi ha detto a suo marito di avergli fatto un regalo. In seguito, però, si è corretta ed ha ammesso che il regalo lo avesse fatto lui a lei. Naturalmente, l’uomo ha preso con estrema gioia la notizia.

Dopo tanto dolore, un po’ di gioia

Nel corso dell’intervista in cui Anna Munafò ha svelato di essere incinta, la ragazza ha anche comunicato il sesso del nascituro: sarà un maschietto. Ricordiamo che l’ex tronista si è sposata lo scorso dicembre con Peppe, un uomo che è stato in gradi di donarle nuovamente il sorriso dopo tanta sofferenza. La vita sentimentale di Anna, infatti, non è stata molto semplice. La relazione nata a Uomini e Donne con Emanuele Trimarchi capitolò dopo pochissimo tempo.

In seguito, la donna si fidanzò con un altro ragazzo, con il quale sarebbe anche dovuta convolare a nozze, ma anche stavolta le cose non sono andate a buon fine. Finalmente, però, anche per lei sono arrivate le belle notizie. I fan si erano resi conto della cosa già da un po’ di settimane, dato che la rotondità del suo pancino cominciava a farsi vedere.