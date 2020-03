Paolo Bonolis costretto a fermare Avanti un altro, accade sotto i suoi occhi: ” Inginocchiati e…”

Avanti un altro fa compagnia al pubblico italiano nel periodo del Coronavirus

In questo periodo d’emergenza dovuta all’epidemia del Coronavirus, Avanti un altro è una boccata d’aria fresca e di allegria che fa distrarre gli italiani almeno per un’ora. Il programma del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non è solo un quiz ma anche un varietà, infatti all’interno dello studio 1 del Centro Elios di Roma accade di tutto.

E’ possibile vedere scenette divertenti, gaffe e siparietti piccanti. Ma di recente il conduttore romano è stato costretto a fermare il gioco per un evento inaspettato accaduto davanti ai suoi occhi. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Proposta di matrimonio in studio: il gesto di Paolo Bonolis

In un appuntamento di Avanti un altro andato in onda questa settimana, Paolo Bonolis e l’intero pubblico sono stati colti da un concorrente. Per quale motivo? Il ragazzo ha voluto ha spiazzato con una proposta di matrimonio in diretta. Il conduttore ha fermato il gioco e il giovane di fronte a sé si è inginocchiato dicendo: ”Amore, Angela, mi vuoi sposare?”.

Durante la presentazione iniziale il diretto interessati ha spiegato al marito di Sonia Bruganelli che per ragioni di lavoro abita in Svizzera insieme alla sua compagna che molto presto diventerà sua moglie. Ovviamente l’iniziativa del concorrente ha fatto emozionare i presenti regalandogli un caloroso applauso.

La storica fidanzata ha accettato immediatamente la proposta e il padrone di casa ha voluto dire la sua. Rivolgendosi alla sua cara amica e collega Maria De Filippi ha detto: “Siate felici tutta la vita, tiè!”. Concludendo il suo intervento facendo il gesto dell’ombrello a favore di telecamera.

Gli ascolti tv del game show Avanti un altro di giovedì 12 marzo 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.586.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.426.000 spettatori (23.9%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.559.000 spettatori con il 15.8% di share e Avanti un Altro! 5.404.000 con il 20.5% di share. Nonostante il game show di Flavio Insinna ha vinto, quello di Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha raggiunto un nuovo record stagionale.