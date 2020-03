Amici 19: concorrente fa coming out

Una concorrente di questa ultima edizione del talent di Maria De Filippi ha fatto coming out sui social. Ecco di chi si tratta

Amici 19: Martina Beltrami fa coming out

Abbiamo conosciuto Martina Beltrami in questa edizione di Amici 19. La ragazza ha avuto, dall’inizio, grandi difficoltà nel programma e spesso Maria De Filippi è dovuta intervenire per calmarla o per consolarla. Il carattere della cantante ha creato delle situazioni di conflitto con molti dei suoi compagni d’avventura. Alla fine del pomeridiano, Martina è stata l’ultima allieva a guadagnare la maglia verde del Serale, ma poi è stata anche la prima ad essere eliminata.

Qualche ora fa, sui social, Martina ha detto in modo molto naturale quando ha ammesso di essere omosessuale. La spiegazione è arrivata dopo una domanda di un fan. La cantante ha detto di averlo fatto a 16/17 anni, ma l’ha spiegato solo alla mamma. Per tutti gli altri non c’è stato bisogno di fare discorsi perché l’hanno capito. (Continua dopo la foto)

Martina ha deciso di raccontarsi un po’ di più alle persone che l’hanno seguita per farsi conoscere meglio. Infatti, durante le settimane di permanenza nel talent dai social per lei sono arrivati tanti insulti e tante critiche, soprattutto per il suo aspetto fisico, che l’hanno fatta soffrire molto.

La cantante ha spiegato sui social che l’adolescenza per lei è stata davvero brutta e ha vissuto situazioni di odio e bullismo. Questo la porta ad avere tanta rabbia che sfoga in maniera sbagliata. Tuttavia, è contenta di essere stata sempre se stessa e di aver imparato ad essere un po’ più leggera.

Il Serale di Amici 19

Martina è stata la prima ad essere eliminata dal Serale, seguita subito dopo da Francesco Bertoli. Nella seconda puntata è stata Talisa a dover abbandonare definitivamente il programma. In gioco sono rimasti i cantanti Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv e i ballerini Nicolai, Javier e Valentin. Tra tre settimane ci sarà la finale e tutti noi potremmo vedere chi riuscirà a trionfare in questa particolare edizione del talent.

A seguito delle restrizioni del governo per la situazione di emergenza sanitaria, i ragazzi non potranno duettare con gli artisti. Non solo, ma non potranno vedere pubblicati i loro album, almeno fino a che tutto questo non sarà finito.