“Manca poco e sei nuda…”: Striscia la Notizia, la velina Shaila Gatta accavalla le gambe sul bancone [FOTO]

Striscia la Notizia continua ad andare in onda: la decisione di Mediaset

Anche Striscia la Notizia continuerà andare in onda, ovviamente con le giuste accortezze, durante l’emergenza Coronavirus. Quindi ogni sera gli italiani avranno la possibilità di vedere il tg satirico di Antonio Ricci con tanto di Veline. E a proposito di questo di recente Shaila Gatta ha spiazzato tutti coloro che la seguono su Instagram con delle foto davvero audaci.

Degli scatti sono stati realizzati direttamente all’interno dello studio di Cologno Monzese vicino al famoso bancone. I follower dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sono andati in visibilio per via della sua mise. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Shaila Gatta incanta il web con delle foto bollenti

Osservando il profilo IG di Shaila Gatta, velina di Striscia la Notizia, è possibile vedere delle foto davvero bollenti. Nello specifico si vede la ragazza indossare il costume di scena, formato da una specie di bikini con dei brillantini e perline, al fianco del famoso bancone del tg satirico di Canale 5. Un outfit che mette in bella evidenza il corpo tonico della giovane ballerina frutto di tanto sport e allenamenti in sala danza.

Ovviamente gli scatti in questione hanno mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network, ma anche i numerosi telespettatori del programma di Antonio Ricci. Il risultato? Tantissimi likes alle immagini per non parlare dei commenti positivi. (Continua dopo il post)

La velina di Striscia la Notizia fa gli allenamenti a casa

Nelle ultime ore, invece, la bellissima Shaila Gatta ha dato dimostrazione di essere una grandissima sportiva. Infatti la velina di Striscia la Notizia non rinuncia al suo allenamento neanche in quarantena per l’emergenza Coronavirus.

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha scelto di allenarsi nel salotto di casa sua. Ma i suoi follower di IG sono rimasti colpiti dalla mise adottata dalla loro beniamina. Quest’ultima, infatti, indossa un outfit sportivo, ovvero leggings e top bianco. Ecco il video in questione: