Coronavirus, Mediaset emana un comunicato: ecco cosa accadrà a tutti i programmi in diretta

In questi giorni la vita di ogni singolo cittadino sta cambiando. Così come per loro, però, anche le emittenti televisive stanno facendo fronte alla più grossa emergenza sanitaria degli ultimi anni. A causa del Coronavirus, Mediaset ha emanato un comunicato ufficiale nel quale ha svelato cosa accadrà ai vari programmi.

Il direttore Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi collaboratori e la grande famiglia in cui lavora. Inoltre, ci ha anche tenuto a chiarire quali sono le ultime decisioni varate in merito alla difficile situazione che stiamo vivendo.

Comunicato Mediaset sui programmi sospesi e non

Molte trasmissioni e serie tv sono state sospese per evitare di fomentare il contagio del virus che sta mettendo in ginocchio l’Italia e il mondo. In altri casi, invece, si è optato per alcune limitazioni, come ad esempio, l’assenza del pubblico in studio. Tra i programmi a fare parte della prima categoria ci sono:

CR4 La Repubblica delle donne;

Verissimo;

Domenica Live;

Le Iene.

Nella seconda categoria, invece, appartengono i seguenti programmi:

Pomeriggio Cinque;

Mattino Cinque.

Cosa accadrà, invece, al Grande Fratello VIP, Striscia la notizia e Amici? In merito a queste trasmissioni, il direttore Mediaset ha fatto sapere, attraverso il comunicato sul Coronavirus, che essi continueranno ad andare in onda. Naturalmente, è d’obbligo prendere in considerazione e rispettare tutte le regole imposte dal governo. Nel caso specifico, infatti, il pubblico è stato escluso e le distanze di sicurezza tra i vari protagonisti verranno sempre rispettate.

Il doveroso chiarimento

Inoltre, il direttore ha voluto rimarcare che tutti i collaboratori dell’immensa famiglia si sono mostrati favorevoli a queste decisioni. Tutti i lavoratori, infatti, hanno dato la massima disponibilità per continuare a svolgere il loro lavoro nei termini e nelle condizioni di sicurezza. Tale scelta è stata adottata per garantire al pubblico un servizio d’informazione costante, ma anche di intrattenimento, finalizzato a smorzare un po’ i toni in questo clima così pesante.

Il comunicato ufficiale di Mediaset in relazione all’emergenza Coronavirus, però, non ha menzionato Uomini e Donne. Per il momento il programma sta continuando ad essere trasmesso senza pubblico e con mezzo parterre assente. Considerando che tutta l’Italia è blindata, ci si chiede come facciano i vari protagonisti a raggiungere gli studi di Roma.