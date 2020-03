Patrick Ray Pugliese si scaglia contro una coinquilina “Deve uscire lei”

Patrick Ray Pugliese, il commento dopo la diretta contro Antonella Elia

Patrick Ray Pugliese non ce la fa più e ancora una volta si scaglia contro una delle coinquiline con le quali chiunque dentro la casa ha avuto negativamente a che fare. Durante la scorsa puntata alla fine delle nomination il pubblico ha sentito un commento dell’ex concorrente del Grande Fratello Nip.

Patrick stava parlando con Adriana Volpe ed ha affermato che secondo lui per giustizia adesso dovrebbe uscire Antonella. Con lei l’uomo nelle ultime settimane ha avuto diversi scontri. Uno tra tutti in diretta, a causa di uno spintone, che tale non era, per il quale Antonella accusava Pugliese.

Oltre ciò e quindi non soltanto per la lite, l’uomo ha sempre ammesso di pensare che sia la meno valorosa, quella per cui non vale nemmeno la pena prendersi di agitazione e rabbia. Vorrebbe mandarla via della casa perchè secondo lui fuori la donna sta meglio, pensa inoltre che la reclusione non le stia facendo affatto bene.

Patrick Ray Pugliese vorrebbe uscire dalla casa del Grande Fratello

Patrick Ray Pugliese ha in più casi affermato che sarebbe anche lui felice di uscire dalla casa perché ha molta voglia di trascorrere del tempo con i suoi figli. Inoltre adesso a parlare è anche l’agitazione che ha creato la situazione Coronavirus.

Nonostante in realtà i concorrenti non dovrebbero essere informati di quanto sta accadendo fuori dalla casa, hanno ricevuto tutte le notizie a riguardo. E’ giusto così anche perchè la situazione non è delle migliori. Anzi.

Il Grande Fratello un insieme di leggerezza e spensieratezza

La puntata di mercoledì 11 marzo è comunque andata in onda anche se il clima è stato totalmente diverso, triste, poco spensierato. Alfonso Signorini in primis non era a Roma ma a Cologno Monzese.

Presente in studio soltanto Pupo, tra l’altro a distanza dal conduttore, mentre non c’era Wanda Nara che è rimasta a Parigi, dove abita. Prima della diretta i concorrenti sno stati informati di quanto sta accadendo direttamente da Michele Cucuzza che si è fatto portavoce. I concorrenti hanno ricevuto dei messaggi da parte delle famiglie che hanno cercato di tranquillizzarli quanto possibile.

Proprio per questo motivo Fabio Testi aveva pensato di abbandonare la casa e ritornare dalla sua famiglia che potrebbe avere bisogno di lui. Poi però ha cambiato idea. Adesso attendiamo la prossima puntata che probabilmente andrà in onda proprio come la precedente.

Qualcuno ha chiesto la chiusura del programma, qualcun altro invece spera non accada. Alfonso Signorini ha infatti affermato che il popolo italiano ha bisogno di un po’ di relax e di spensieratezza che il Gf nel suo piccolo potrebbe riuscire a dare.