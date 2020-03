‘Di sicuro avrebbe…’: Fabrizio Frizzi, il commovente messaggio di Francesca Fialdini (foto)

Fabrizio Frizzi omaggiato dalla collega Francesca Fialdini

Sono trascorsi quasi due anni dalla tragica morte di Fabrizio Frizzi ma in tanti continuano a ricordarlo. In giorni così difficili, dove tutta l’Italia ha dovuto adeguarsi al nuovo decreto emanato dal Governo, una sua collega è stata travolta dalla malinconia. Stiamo parlando di Francesca Fialdini che attraverso un breve video social, ha lasciato i suoi follower senza parole. La giovane conduttrice de ‘Da noi a ruota Libera’ ha confessato di essere in casa da giovedì scorso.

Quando, appena terminata la registrazione dello show della domenica pomeriggio, è ritornata presso la sua abitazione e non si è più mossa. Pochi istanti fa Con poche righe va voluto mandare un messaggio al suo amico Fabrizio Frizzi, per il quale ha sempre provato profonda stima ed affetto.

Francesca Fialdini ricorda Fabrizio Frizzi

Francesca Fialdini ha lasciato tutti davvero senza parole. Grazie ad un applicazione su Instagram ha pubblicato una foto in bianco e nero ‘insieme’ a Fabrizio Frizzi. Oltre che ad essere un grande amico, per la giornalista, Frizzi è sempre stato un grande collega. Sono quasi due anni che ormai l’ex conduttore d e L’eredità è venuto a mancare ma in tanti ancora oggi lo ricordano e sopratutto portano avanti i suoi principi.

Francesca in un momento così delicato, dove l’Italia è costretta a barricarsi in casa a causa di questa epidemia, si è rivolta a Fabrizio: “Chissà, caro Fabri, cosa avresti detto agli italiani in questi giorni così particolari..” (Continua dopo il post)

La dolce dedica all’ex conduttore

Come emanato dal decreto del Governo, Francesca Fialdini è obbligata ad indossare una mascherina. Infatti, nell’immagine in questione così si è mostrata, tutelando la sua persona. Ovviamente lo scatto dedicato a Fabrizio Frizzi ha ricevuto migliaia di like e tantissimi commenti. Dando uno sguardo ai messaggi, abbiano notato che anche Rita Dalla Chiesa ha voluto lasciare il proprio pensiero ricordando il compianto “Avrebbe, come sempre, rispettato le regole”: ha scritto la sua ex moglie.

Intanto, tra pochi giorni, precisamente il 26 Marzo 2020, sarà celebrato il suo secondo anniversario di morte. Ricordiamo che l’ex conduttore ha lasciato improvvisamente la compagna Carlotta Mantovan e la sua bambina Stella.