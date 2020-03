Amici 19, Nicolai fuori controllo su Timor Steffens: ‘Energia negativa’

Nicolai continua a creare scompiglio nel talent. Ecco le ultime dichiarazioni su Timor Steffens

Amici 19, Nicolai contro Timor Steffens: ‘Energia nera’

Nicolai continua imperterrito a creare disagio e scontri ad Amici 19. Il ballerino ucraino questa volta si è scagliato contro un commento di Timor Steffens. Ma facciamo un passo indietro.

La settimana scorsa, l’insegnante di ballo aveva punito Javier e Nicolai per il loro comportamento irrispettoso nei confronti della produzione. Infatti, i due ballerini non si erano presentati a lezione di danza classica.

Per Javier, Timor aveva deciso di fargli saltare solamente il primo girone visto che è mancato alla lezione solamente una volta e poi si è scusato. Nicolai, invece, è stato fermato tutta la puntata ma il ballerino non ha reagito bene. Ha iniziato a rispondere a Timor a tono dicendo che sicuramente lui era arrabbiato con lui e per questo stava cercando di vendicarsi, che era ingiusto impedirgli di esibirsi nella sua arte.

Ne è nato uno scontro molto acceso in cui Timor gli ha detto che se continua così si sta semplicemente scavando la tomba perché con quel carattere non andrà mai da nessuna parte.

Nella casetta, dopo la seconda puntata, i ragazzi hanno avuto modo di vedere i commenti dei professori e Timor è rimasto della sua idea: Nicolai è molto bravo tecnicamente, ma non arriva, anche per la sua immaturità. Per questo l’insegnante si è arrabbiato molto che abbia vinto la sfida contro Javier, che trova più professionista e maturo.

Nicolai a quel punto ha detto che trova in Timor Steffens un’anima nera, un’energia nera, negativa, cattiva e per questo si deve allontanare da lui e non gli interessa più rispondergli. Questo, ovviamente ha creato lo scompiglio nel web.

Le critiche

La maggior parte del pubblico a casa ancora si sta chiedendo come mai Nicolai è entrato nel programma, chi l’ha voluto e soprattutto come mai nessun professore va mai a fargli lezione o parla di lui. Anche dopo i numerosi comportamenti irrispettosi non gli è stata data nessuna punizione, al contrario di altri concorrenti, puniti per molto meno.

Se nei professori solo Timor ha preso una posizione contro di lui, la giuria, invece, sembra apprezzarlo molto. Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Loredana Bertè lo trovano un fuoriclasse rispetto a Valentin e Javier. Vincerà lui il circuito del ballo?