Melissa Satta da Istambul rivela: “Non sono scappata dal Coronavirus”

Melissa Satta, il duro sfogo contro gli haters che la accusano di…

Melissa Satta direttamente da Istanbul risponde agli haters che l’hanno accusata di essere scappata proprio nel momento peggiore. La showgirl è molto arrabbiata e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui cerca di essere più vicina possibile a Milano. Non lo è mai stata tanto quanto adesso, in un momento tanto difficile per l’Italia intera.

I maligni l’hanno accusata di essere scappata via in piena emergenza sanitaria, di essere andata ad Istanbul in Turchia dove pensa di essere al sicuro. In realtà la donna specifica di essere andata lì per altri motivi insieme al figlio ed al marito Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta, il dolce messaggio per Milano

Melissa Satta ha scritto delle dolcissime parole per la sua Milano. La città che l’ha adottata a 18 anni, la città che le ha permesso di fare successo, quella che l’ha fatta diventare donna, quella che le ha regalato la fortuna di trovare il lavoro che ha sempre amato. A Milano ha trovato l’amore, ha costruito casa e famiglia, a Milano ha lasciato tantissimi amici, quelli sui quali può contare ogni giorno.

Per lei adesso non è facile essere tanto lontana anche perchè il pensiero di aver lasciato amici e parenti in Italia, di essere lontana da loro, la logora. Ecco che quando viene accusata di aver lasciato tutto e tutti per paura si arrabbia davvero profondamente.

Afferma che in genere di fronte a stupide accuse, ha chiuso entrambi gli occhi pur di non dare importanza a questa gente, pur di non arrabbiarsi. Ma adesso è arrivato il momento di farlo perchè è stato toccato il tasto peggiore ed è davvero scocciata.

Una valigia per 7 giorni, la famiglia però sceglie di restare unita

La showgirl non ha mai pensato di fare la valigia e scappare. Ha fatto la valigia per una settimana, per motivi di lavoro. Lei e la sua famiglia sarebbero dovuti ritornare in Italia dopo 7 giorni. Ma essendosi aggravata la situazione si è trovata a scegliere: tornare sola con il bambino (con la scuola chiusa) o rimanere li con il marito e stare insieme.

Ha deciso come qualunque mamma avrebbe scelto di fare, di non separare papà e figlio, di rimanere con il marito. Hanno intenzione di ritornare quando sarà possibile farlo.

Ha poi concluso il suo messaggio raccomandando agli italiani di rimanere chiusi in casa, di farlo per se stessi ma anche per i propri amici, per le proprie famiglie. Restando Uniti e rispettando le regole si avrà infatti la possibilità di ritornare ognuno alla propria vita più in fretta possibile.