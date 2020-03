Bianca Balti appare in lacrime, dolore per la sua Lodi

Bianca Balti addolorata per le sorti della sua città a causa del Coronavirus

Bianca Balti sta vivendo un periodo di piena sofferenza per la città in cui è nata e cresciuta, Lodi, pur essendo adesso lontana dal territorio italiano. Non è fuggita, come molti possono pensare. Si trova a Los Angeles perchè è lì che vive da ormai qualche tempo.

Nonostante la distanza, la showgirl ci ha tenuto a fare un video messaggio che ha poi pubblicato sul profilo Instagram. Lodi è una delle zone più colpite dal coronavirus, in pochi giorni ci sono stati centinaia di morti.

Tutto sta avvenendo proprio dove si è svolta la sua vita, proprio dove ha trascorso i suoi 36 anni. E’ nata all’ospedale maggiore di Lodi il 19 marzo del 1984, ha svolto lì le sue prime esperienze, ha vissuto lì con la famiglia ed i parenti, lì ha lasciato tantissimi amici. Poi negli ultimi anni ha deciso di andare via essendo alla ricerca di nuove esperienze. Quindi ha iniziato a viaggiare per lavoro, ha vissuto a New York, in Spagna, adesso a Los Angeles che è diventata la sua casa. Ma l’amore della sua vita, la sua vera casa è a Lodi.

Bianca Balti, il suo cuore è in Italia, tanta apprensione per i lodigiani, per gli italiani

Bianca Balti dice che il mondo si deve scoprire tutto, ci si deve abituare a muovere i primi passi da soli lontani da casa, ci si può riuscire. Nonostante tutto, ovunque ci si trovi però, si è consapevoli di aver lasciato il cuore lì dove si è nati.

Los Angeles l’ha fatta stare bene, le dà tutto ciò di cui ha bisogno. Ma anche se adesso il sole splende sulla sua testa, non riesce a vivere nella solita gioia. Ecco perchè nonostante sia lontana, non fa altro che piangere, non le piace immaginare ciò che i suoi amici, la famiglia, gli italiani tutti stanno vivendo.

L’invito a rimanere a casa per curare la profonda ferita dell’Italia

Per questo motivo invita tutti gli italiani a rimanere vicini, ma da lontano. E’ importante stare fermi, ognuno dentro la propria casa. L’Italia è stata colpita, ha una profonda ferita, deve guarire e per poterlo fare ha bisogno della collaborazione del suo popolo. Bisogna farlo, bisogna aiutarsi gli uni con gli altri, perchè prima tutto questo finirà prima si potrà tornare alla propria vita.

Chiude il video messaggio promettendo a se stessa e a tutti che non appena potrà prendere il primo aereo per l’Italia lo farà. Lei e le sue figlie. Visibilmente in lacrime e sofferente saluta tutti coloro che la seguono.