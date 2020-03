Un posto al sole, spoiler 16 marzo 2020: Arianna se ne va

Gli spoiler di Un posto al sole di lunedì 16 marzo si presentano pieni di colpi di scena. Con Filippo e Serena sempre più distanti e incamminati su strade differenti, Cristiana e Leonardo saranno più che mai vicini ai due coniugi. Vittorio e Patrizio incontreranno i primi problemi nel trasloco. Arianna, invece, si preparerà a dire addio a Napoli dato che si trasferirà a Londra dal suo amato Andrea. Uno sgradevole episodio rattristerà la donna.

Un posto al sole anticipazioni 16 marzo

Filippo si ritroverà a voltare pagina trascorrendo del tempo piacevole con la nuova arrivata che ha assunto come skipper. Cristiana, sempre più in intimità con il suo superiore, risulterà un toccasana per l’ormai quasi ex marito di Serena. Quest’ultima, invece, sarà supportata da Leonardo.

I lavori di ristrutturazione alle cantine di Palazzo Palladini volgeranno a conclusione ma Patrizio e Vittorio riscontreranno già in alcuni problemi. I due ragazzi, però, risolveranno gli incresciosi imprevisti organizzativi in maniera un po’ troppo goliardica. Raffaele, invece, mostrerà tutto il suo disappunto.

Nel frattempo, Arianna si preparerà a trasferirsi a Londra ma, in prossimità della partenza, la donna si sentirà molto delusa e amareggiata. Il motivo di questo sentimento è dovuto al fatto che nessun suo amico sembrerà dare importanza alla situazione. Ma poco prima di mettere piede sull’aereo, la simpatica e dolce Arianna riceverà una gradita sorpresa che le riempirà il cuore di gioia.

Un posto al sole spoiler: Viola e Eugenio a dura prova

La prossima sarà un’avventurosa settimana e ne vedremo delle belle. Serena e Filippo firmeranno la consensuale separazione e le loro strade si divideranno. Patrizio stabilirà delle regole per regolare le visite di suo padre alla cantina. Alex, invece dovrà affrontare ancora una volta l’instabilità familiare dato che sua madre e Carla non sembreranno riuscire ad andare d’accordo.

Niko, farà una scoperta sgraditissima: il ragazzo apprenderà che la sua futura sposa si è iscritta di nascosto al concorso di magistratura! Infine, assisteremo al ritorno di Viola ma per la donna e suo marito la tensione non risulterà scemata, anzi dovranno affrontare ulteriori difficoltà che li metteranno a dura prova.