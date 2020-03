Amici 19, Javier si scaglia contro la giuria: ‘Giudizio incompetente’

Javier Rojas ha avuto qualcosa da dire alla giuria del Serale di Amici 19. Ecco le ultime dichiarazioni del ballerino cubano

Amici 19: Javier si scaglia contro la giuria

Javier è entrato ad Amici 19 per volere di Alessandra Celentano che ha visto in lui un enorme talento. Dopo alcune settimane nella scuola, Javier ha avuto dei comportamenti un po’ altalenanti, un po’ sopra le righe fino ad arrivare ad uno sfogo di rabbia contro il programma stesso.

La commissione ha deciso di dargli una seconda possibilità e da quel momento Javier si è impegnato tantissimo per rimediare ai suoi errori. È riuscito ad arrivare al Serale ma, se tutti i professori di ballo fanno il tifo per lui, la giuria non lo apprezza per niente.

Nelle prime due puntate del Serale, infatti, Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Loredana Bertè, componenti della giuria, l’hanno sempre criticato. Per loro non ha sensualità, non ha espressione e Valentin e Nicolai sono molto più bravi di lui. Ovviamente, Javier ha detto la sua su questa situazione quasi surreale. Tutti i professori sono dalla sua parte, tutta la giuria lo vorrebbe eliminare parlando di lui come se non fosse un professionista.

Javier Rojas: ‘Giudizio incompetente’

Javier, a seguito delle continue critiche della giuria sul suo modo di ballare e sulla sua espressività, ha fatto un confessionale dalla casetta in cui si è rivolto proprio a loro. Il ballerino ha detto che prima di arrivare nel talent non conosceva nessuno di loro e non li conoscerà nemmeno dopo il programma.

Secondo lui quello che gli hanno detto è un “giudizio da incompetenti” perché nella danza non serve esasperare le espressioni del viso per far vedere che cosa si sta provando. Il movimento del corpo basta da solo. Sicuramente queste parole avranno creato una reazione da parte di Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Loredana Bertè. Ma quale sarà?

Javier vuole vincere

Da quando è iniziato il Serale Javier ha vissuto momenti di forte crisi. All’inizio non si sentiva all’altezza per le coreografie che gli erano state assegnate. Si è arrabbiato molto perché lui vuole assolutamente vincere Amici 19. Non per se stesso, per i soldi, per la gloria, ma per la sua famiglia. Il ballerino ha promesso che li avrebbe aiutati. Una motivazione che gli fa onore, non trovate?