Emma Marrone infiamma il web: nuda dentro la vasca da bagno, si copre solo con le braccia [FOTO]

Emma Marrone aderisce alla campagna #Iostoacasa

Anche Emma Marrone ha deciso di aderire alla campagna social #Ioresto a casa. La cantante salentina e altri personaggi dello spettacolo e dello sport hanno invitato tutti coloro che li seguono sui socia network di rimanere ognuno nella propria abitazione e seguire le regole. Per l’occasione l’ex direttore artistico di Amici realizza più dirette Instagram per fare compagnia i follower, rispondere alle domande e curiosità.

Un’iniziativa che sta prendendo campo da parte di tutti coloro hanno un grosso seguito. Ovviamente lei più di tutti è preoccupata per la situazione che si sta vivendo nel nostro Paese perché fino a qualche mese fa è stata in ospedale per un’operazione. Ricordiamo, infatti, che dopo anni ha avuto un ritorno del male.

La cantante salentina si rilassa nella sua vasca da bagno

Per rilassarsi un po’ e per togliersi quello stress che tutta la popolazione ha addosso in questi giorni, la bella Emma Marrone ha deciso di farsi un bel bagno caldo. La cantante salentina si è mostrata senza veli alzando la temperatura sul suo canale social. Le foto postate tra le Stories diventate immediatamente virali facendo impazzire gli ammiratori.

Completamente immersa nell’acqua bollente, i più attenti hanno notato dei particolari piccanti. Infatti è possibile vedere delle parti del suo seno. Quel vedo non vedo ha così stuzzicato le fantasie del popolo del web. (Continua dopo il post)

Emma Marrone incanta il popolo del web

Emma Marrone ha deciso di rilassarsi facendolo insieme a tutto coloro che la seguono su Instagram. Infatti prima ha condiviso un post e subito dopo un paio di Stories realizzate direttamente dal suo bagno.

L’artista pugliese è dentro la vasca coperta dall’acqua calda evitando di mostrare le sue grazie solo con un braccio. Nell’altra inquadratura la donna ha messo in bella mostra le sue gambe. Inoltre ha voluto esprimere il suo pensiero dicendo che quando tutto sarà finito, sarà bellissimo ritornare a guardarci negli occhi e a sfiorarci.