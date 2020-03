“Non c’è nulla da ridere…”: Federica Panicucci sbotta a Mattino 5, il rimprovero ad un ospite

Federica Panicucci riprende un suo ospite

L’ultima puntata settimanale di Mattino 5 è stata interamente dedicata all’emergenza del momento, ovvero l’epidemia di Coronavirus in corso nel nostro Paese. Purtroppo il numero dei contagiati cresce sempre di più, superando le 15 mila unità e anche i morti: oltre mille.

Nella seconda parte, ovvero quella affidata a Federica Panicucci era ospite Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia che ha fatto un po’ il punto della situazione riguardo quello che sta accadendo nella sua regione. A quel punto la padrona di casa gli ha chiesto se le forze dell’ordine la fermano senza autocertificazione si beccherà una sanzione?

Al suo quesito il dirigente si è messo a ridere facendo scattare un po’ di rabbia alla conduttrice toscana. Quest’ultima, infatti, ha sbottato così: “Lei ride, io no! Faccio domande che tutti si chiedono, perché io potrei incorrere in una sanzione se non viene chiarita bene la questione riguardo l’autocertificazione”.

Federica Panicucci fa un appello a Mattino 5

Nella puntata di venerdì di Mattino 5, Federica Panicucci che in questi giorni è appara molto provata, ha voluto fare un appello a tutto il pubblico che la seguono. La professionista Mediaset ha invitato nuovamente gli italiani di rimanere a casa ed uscire esclusivamente solo se ce ne veramente bisogno come andare in farmacia o fare la spesa.

Solo in questo modo si può bloccare l’espandersi del Coronovirus e tornare al più presto possibile alla normalità. La compagna di Marco Bacini è super motiva e convinta che molto presto potremo riabbracciarci e girare tranquillamente nella nostra meravigliosa Italia.

Mattino 5 continuerà ad andare regolarmente in onda

A differenza di Domenica Live, Verissimo e #CR4 – La Repubblica delle Donne, sia Mattino 5 che Pomeriggio Cinque continueranno andare in onda regolarmente. Infatti la coppia televisiva composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dal lunedì al venerdì continuerà ad aggiornare i telespettatori di Canale 5 con notizie ed informazioni sull’emergenza Coronavirus. Stessa cosa Barbara D’Urso e le varie edizioni del TG5 e rubriche di quest’ultimo.