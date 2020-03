Soap opera in Italia, cambiamenti di orario in vista per l’emergenza Coronavirus?

Quello che stiamo attraversando è un periodo molto particolare. Il diffondersi del Coronavirus, infatti, sta influendo non poco sulle nostre vite costringendoci a cambiare anche le nostre abitudini.

È di pochi giorni fa l’ultimo decreto del Governo che ha limitato gli spostamenti ed invitato tutti a rimanere a casa il più possibile. Anche le soap opera, insieme all’intero palinsesto televisivo italiano, potrebbero andare incontro a cambiamenti di programmazione. Qual è la situazione attuale e cosa potrebbe prospettarsi?

Soap Opera, Il Paradiso delle Signore in onda per un altro mese

Le riprese de “Il Paradiso delle Signore” si sono fermate da giorni. Dal momento in cui Giuseppe Conte ha dichiarato tutta Italia un’unica zona rossa, le riprese della soap opera in questione si sono fermate e non è chiaro quanto potranno riprendere. Le puntate che stanno andando in onda attualmente sono quelle registrate prima del decreto. Si stima che gli episodi a disposizione potranno coprire la programmazione di Rai Uno più o meno per un mese dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 16.40.

Una Vita e Il Segreto, un appuntamento in più

“Una Vita”, tra le soap opera più amate di Mediaset, non cambierà programmazione ma subirà un’aggiunta. Continuerà, quindi, ad andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.10 alle 14.45 e la domenica dalle 14.05 alle 15.00. L’aggiunta potrebbe riguardare la giornata di sabato. Se Amici di Maria De Filippi dovesse subire degli altri cambiamenti, da sabato 21 marzo “Una Vita” potrebbe andare in onda anche il sabato prima de “Il Segreto”.

A proposito della soap opera di Puente Viejo, non vi dovrebbero essere cambi di programma. Le puntate, dunque, andranno in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.40 alle 17.15 e il sabato dalle 15.30 alle 16.10.

Beautiful e Un Posto al Sole

Nessun cambiamento anche per le soap opera più longeve della TV italiana. Stiamo parlando di “Beautiful” e di “Un posto al Sole”. Il primo andrà in onda dal lunedì al sabato dalle 13.40 alle 14.10. Il secondo continuerà ad essere trasmesso, su Rai 3, dal lunedì al venerdì dalle 20.45 alle 21.10.

Vedremo se, con il passare delle settimane vi saranno delle variazioni. Tutto dipenderà dall’andamento dei contagi in Italia.