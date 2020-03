“Lorella Cuccarini si è offesa per…”: gira una brutta voce tra i corridoi de La vita in diretta

Lorella Cuccarini e Alberto Matano: contrasti tra loro?

L’anno scorso per diverse settimane ha tenuto banco la voce di possibili contrasti tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi dietro le quinte de La vita in diretta. Incomprensioni che ci sono stati e che sono stati risolti stando alle dichiarazioni dei diretti interessati. Nella nuova stagione sembra essersi ripetuto il copione.

Infatti da qualche giorno sul web si parla di una possibile discussione tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano, i due attuali conduttori dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno. Stando ad un noto portale, le ragioni della tensione tra i due professionisti sarebbe stato proprio l’emergenza Coronavirus.

La decisione del direttore di Rai Uno

Negli ultimi giorni, infatti, il pubblico più attento avrà notato che, a differenza del solito, il lancio del TG1 delle 17 lo ha fatto solo Alberto Matano, mentre non era presente la collega Lorella Cuccarini. Per quale motivo? Gira voce che la soubrette capitolina sarebbe rimasta offesa il direttore della prima rete, ovvero Stefano Coletta, avrebbe deciso che sarà solamente lì’ex volto del telegiornale ad occuparsi delle vicende collegate alla pandemia.

Questa decisione, quindi, ha impedito alla storica rivale di Heather Parisi di avere un minimo approccio con tale argomento. Verità o solo rumors? La stessa Cuccarini avrebbe deciso di non essere presente durante il lancio della contenitore televisivo. C’è da sottolineare che lei non è una giornalista, ma più volte in questi mesi ha trattato argomenti abbastanza delicati con grande professionalità.

Lorella Cuccarini fatta fuori da La vita in diretta?

Stando a quanto riportato da Roberto D’Agostino sul suo sito Dagospia, Lorella Cuccarini rischia moltissimo il post a La vita in diretta. I suoi discorsi sovranisti avrebbero potuto far storcere il naso ai dirigenti di Viale Mazzin che potrebbero sostituirla nella stagione 2020/2021.

Mentre il collega Alberto Matano potrebbe rimanere alla guida dello storico rotocalco di Rai Uno ed essere affiancato dall’attuale padrona di casa di Agorà, il programma di Rai Tre. Al momento sono solo delle indiscrezioni e non c’ nulla di confermato da parte dei diretti interessati e dai dirigenti della tv di Stato.