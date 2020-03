Bagel McDonald’s farcito più del dovuto: il risultato è disgustoso

Episodio divertente in un McDonald’s di Toronto è diventato subito virale sui social network. Un cliente, che poi altri non è che un reporter, ha chiesto al cameriere che il bagel McDonald’s della sua colazione fosse farcito con più crema. Tuttavia l’effetto ottenuto è stato tutt’altro che gustoso.

Bagel McDonald’s troppo farcito: la crema di formaggio nauseava

Bryan Passifiume, reporter di Toronto, si è ritrovato dinanzi ad uno spettacolo raccapricciante quando il cameriere gli ha servito il bagel McDonald’s. Dal momento che adora il sapore di quella crema di formaggio messa nella brioche, ha deciso di chiedere doppia farcitura. Non si sarebbe mai aspettato che gli fosse servita una colazione impresentabile, e dal sapore nauseabondo.

Il reporter ha deciso immediatamente di postare su twitter le foto di quel bagel disgustoso, accompagnando le immagini con un commento ironico: “LOL che diavolo, @McDonaldsCanada”. Non sono dunque tardate ad arrivare le contro risposte dei suoi follower.

Il tweet e le risposte alle foto del reporter

Come spiega anche Il Mirror Bryan ha scritto sui social: ” Ecco alcune foto di questa mostruosità. Ho ordinato un extra di crema di formaggio perché di solito lo applicano con parsimonia stendendolo appena come fosse burro. Ma questo è chiaramente un risultato esagerato. Come posso mangiarlo?”

Dalle immagini si nota infatti il pane farcito a caso con questo ripieno di crema di formaggio, avvolto in un tale abbondanza, da risultare nauseabondo solo alla vista.

Tutt’altro che adirato, quanto piuttosto divertito, Bryan ha cominciato a paragonare il suo bagel ad altri oggetti, quelli più raccapriccianti possibili. Ottenendo così ampi consensi dagli utenti. Sta di fatto che il reporter non ha avuto il coraggio di assaggiare quel Bagel McDonald’s, da lui soprannominato “McMonstrosity”.

Il reporter torna anche il giorno dopo al fast food

Non contento, il reporter è tornato il giorno successivo per riprovare la stessa colazione. Di tutta risposta, gli hanno detto di aver terminato la crema di formaggio. E così gli hanno servito su un piatto d’oro la risposta ironica. Bryan ha infatti chiosato con sarcasmo: “Ci credo, mi hanno dato tutto ieri.”

Ecco dunque che ha nuovamente twittato il seguito della sua epopea al fast food, ricevendo risposte sarcastiche e disgustate. Sta di fatto che la maggior parte degli utenti, si è visto concorde nel considerare nauseante quel bagel McDonald’s, sentendosi in un certo qual modo anche scoraggiati nell’andare al fast food per una colazione diversa dal solito.