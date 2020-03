Il Segreto anticipazioni 15-21 marzo: Prudencio sposa Lola

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto dal 15 al 21 marzo su Canale 5 sono ricche di colpi di scena. Carmelo scoprirà cosa nasconde il sottosegretario Garcia Morales, mentre Maria verrà a sapere che i suoi figli sono spariti dal collegio. Intanto, Prudencio dovrà affrontare il perfido Armero e proteggere Lola.

Il Segreto anticipazioni settimanali: il matrimonio di Prudencio e Lola

Nelle puntate settimanali della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, Carmelo e Severo in compagnia di Mauricio e Meliton arriveranno al punto indicato dalla mappa di Conrado. Tuttavia, saranno costretti a lasciare il luogo, in quanto sentiranno dei colpi di fucile provenire da lontano, cosa che li spaventerà non poco. Nelle trame della soap Il Segreto ci sarà spazio anche per l’amore, visto che si celebrerà il matrimonio di Lola e Prudencio a Puente Viejo.

Il povero Meliton, non seguendo gli avvertimenti dei suoi amici, deciderà di proseguire da solo in cerca dell’acqua non contaminata con il cianuro. Purtroppo, un uomo spunterà all’improvviso da dietro i cespugli e ferirà a morte Meliton. La tragica notizia arriverà presto a Carmelo che, affranto, affronterà una volta per tutte Garcia Morales.

Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che, di fronte all’evidenza, il sottosegretario finirà con il confessare il suo legame di parentela con Maria Elena Casado De Brey: è suo zio. Da qui, si capirà la sua alleanza con Fernando per distruggere il paesino iberico e dare una lezione a tutti gli abitanti.

Prudencio affronta Armero

Nelle trame settimanali de Il Segreto, Prudencio non sarà sereno. Dopo aver promesso a Lola di stare attento, deciderà di affrontare lo strozzino Pablo Armero. Senza mezzi termini, l’uomo gli dirà di riscuotere la somma di denaro di Dionisio prestata ad Arsenio. Maria continuerà da sola con gli esercizi per recuperare l’uso delle gambe, allietando Francisca e Raimundo, che crederanno di essere ormai fuori pericolo.

Infine, nelle puntate de Il Segreto dal 15 al 21 marzo su Canale 5, si verrà a sapere che Garcia Morales conosceva già Fernando Mesia molto tempo prima del suo arrivo a Puente Viejo. Che cosa ci sarà sotto? Una terribile notizia giungerà alla Casona. Maria infatti verrà a sapere che Esperanza e Beltran sono misteriosamente spariti dal collegio di Avila.

Qualcuno li ha rapiti e il primo pensiero andrà ovviamente a Fernando. Francisca sarà certa che il Mesia sia vivo e vegeto e il suo intuito non sbaglierà. Per questo però, dovremo attendere le trame della settimana seguente.