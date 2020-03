Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso, di nuovo insieme sui social crisi superata

Alessandro Del Piero: ritorno di fiamma con la sua Sonia

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso sono di nuovo insieme, questa è la notizia migliore almeno per il momento per tutti coloro che insieme li vedono davvero uno spettacolo.

Sono fatti l’uno per l’altra, ma come in ogni coppia ci sono alti e bassi. Li hanno vissuti anche loro sulla loro pelle e adesso sono pronti a raccontarlo, nei limiti del possibile, con il sorriso stampato sulle labbra.

La moglie e l’ex capitano della Juventus hanno superato un lungo periodo di crisi che li aveva divisi. Adesso sono stati visti nuovamente insieme, sembrano aver trovato la felicità e la serenità. Sonia ha reso ufficiale la notizia della loro unione, per la seconda volta, condividendo la foto delle mani rivolte verso di lui e poi un’altra foto in cui sono insieme ad un ragazzo.

Alessandro Del Piero, un amore vero e sincero

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso stanno insieme da tantissimi anni, da quando Del Piero non era il calciatore che conosciamo adesso e da quando Sonia non era ancora entrata nel mondo dello show-business. Insomma un amore pulito, che non ha niente a che fare con gli interessi lavorativi o economici.

Anzi, hanno coltivato i loro sentimenti parecchio lontano dagli schermi televisivi, dai pettegolezzi, dagli scoop cge spesso sono causa di disguidi e problemi. Infatti da quando si è parlato della loro crisi che ha avuto inizio nel giugno del 2018 non si è mai capito cosa potesse essere successo. Non hanno voluto parlarne. Nessuno però ha mai ipotizzato un tradimento da parte dell’uno dell’altro, perché si è sempre visto che ad unirli c’era un amore infinito ben custodito.

La coppia vive a Los Angeles e dirige delle attività commerciali

Soltanto adesso che tutto è stato risolto entrambi confermano il ritorno di fiamma, confermano di essere tornati ad andare d’accordo, di aver ritrovato il feeling che sembravano aver perso. Forse sono stati così bravi anche perché hanno posto davanti a sé i loro tre figli Tobias, Sasha e Dorotea che meritano di avere una famiglia unita, che riesce ad occuparsi di loro al meglio.

E’ vero che di loro non si parla moltissimo, ma è anche vero che non si fanno mai vedere in giro. Quindi ci si chiede adesso dove vivono e cosa fanno. Del Piero e Sonia Amoruso insieme ai figli, al momento vivono a Los Angeles dove l’uomo ha diverse attività che cerca di coordinare. Ovviamente Sonia rimane al suo fianco incoraggiandolo più che può. Nel frattempo lei continua a lavorare nel mondo dello showbusiness.