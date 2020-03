Una Vita puntate dal 15 al 21 marzo: Samuel minaccia Telmo

Arrivano le anticipazioni della soap Una Vita relative alle puntate su Canale 5 da domenica 15 a sabato 21 marzo. Felipe, disperato per la morte di Celia, cercherà di uccidersi. Felipe arriverà appena in tempo ed eviterà il peggio, ma sarà lui a ricevere il colpo d’arma da fuoco. Guai anche per Inigo, che non saprà come fare per pagare gli strozzini.

Una Vita anticipazioni: Leonor aiuta Inigo

Nelle puntate della prossima settimana, Iñigo sarà disperato dopo aver scoperto che Tito non potrà più combattere ma Leonor sarà pronta ad aiutarlo prestandogli i soldi necessari per pagare i debiti. Nel frattempo, a casa Palacios arriverà Fulgencia, incaricata di occuparsi Milagros dopo la morte di Trini.

La novità non sarà affatto presa bene da Celia, ossessionata dalla piccola e desiderosa di darle in maniera esclusiva le sue cure. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ramon si sentirà tremendamente in colpa per aver messo in pericolo l’Alvarez Hermoso. Per fortuna, Felipe si riprenderà senza conseguenze.

Felipe si renderà conto che Celia ha perso nuovamente la ragione. Invece di restare al suo capezzale, la moglie ha preferito stare con Milagros, sebbene non ce ne sia il bisogno. L’Alvarez Hermoso manifesterà le sue perplessità a Ramon, che gli confermerà di aver notato gli strani atteggiamenti della donna nei confronti della piccola. Stando agli spoiler di Una Vita inoltre, Samuel si renderà conto di essersi messo in grossi guai con Batan.

Telmo e Lucia insieme

Nelle puntate settimanali di Una Vita, vedremo finalmente Telmo chiedere a Felipe di poter ufficializzare la sua storia d’amore con Lucia. L’avvocato proverà a fargli cambiare idea, temendo la reazione di Samuel. Ad informare l’Alday sarà la stessa Lucia, che verrà insultata e trattata in malo modo. Ci sarà un litigio molto acceso, nel corso del quale Samuel prometterà alla Alvarado che prima o poi metterà a segno la sua vendetta.

A dispetto di tutti, Samuel compreso, Telmo e Lucia inviteranno i loro amici più cari alla Deliciosa per ufficializzare il loro rapporto. La festicciola verrà bruscamente interrotta da Samuel, che si presenterà al locale senza essere stato invitato. Qui, sarà scena minacciando pubblicamente Telmo.

Infine, nelle puntate di Una Vita in onda dal 15 al 21 marzo su Canale 5, Fulgencia deciderà di lasciare Acacias dopo aver visto con i suoi occhi la follia di Celia e la sua ossessione nei confronti di Milagros. Padre Bartolomeo invece, dopo tante ricerche, riuscirà a trovare un documento che potrebbe incastrare il perfido Espineira, di cosa si tratterà? Lo sapremo di certo nei prossimi episodi.