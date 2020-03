L’odissea di Vasco Rossi, “Ho fatto una sudata…”

La diffusione esponenziale del Coronavirus in Italia ha portato diversi Paesi al mondo a bloccare i voli e i collegamenti con il Bel Paese. Questa decisione ha portato non poco disagi ai connazionali che si trovavano all’estero.

Tantissime le segnalazioni di italiani bloccate in ogni parte del mondo come le Maldive e diverse zone europee. Anche Trump ha deciso di bloccare i voli per l’Italia. Molti italiani sono, quindi, stati impossibilitati a rientrare. Tra questi anche Vasco Rossi.

Vasco Rossi, via da Los Angeles

Vasco Rossi si trovava negli Stati Uniti nel momento stesso in cui è stato deciso lo stop ai voli per l’Italia a causa della diffusione del Coronavirus. Il rientro in Italia voluto, naturalmente, ad ogni costo si è trasformato in una vera e propria odissea dal momento che il cantante è riuscito a prendere l’ultimo volo dagli Stati Uniti all’Europa. Un volo che, però, non lo portava in Italia ma in Germania, a Monaco di Baviera.

Una volta arrivato in terra tedesca, però, il viaggio non era concluso. Occorreva trovare un volo che lo riportasse a Bologna. Missione impossibile dati i blocchi decisi dalle compagnie aeree nei confronti dell’Italia. “L’unica possibilità è prendere un aereo privato” ha confessato Vasco Rossi ai suoi followers che, da diverse ore, ne stavanono seguendo il rientro in Italia su Instagram.

Odissea finalmente conclusa

Nelle parole che Vasco Rossi ha postato su Instagram era evidente la sua gioia per il solo fatto di riuscire a lasciare Los Angeles alla volta dell’Europa. “Ho fatto una sudata che sicuramente prenderò l’influenza” ha commentato il cantante mentre attende di poter finalmente partire.

“Io mantengo le distanze e porto la mascherina” ha aggiunto dopo aver notato che in America sono davvero in pochi a prendere queste misure di sicurezza. E tutto questo nonostante il fatto che il Coronavirus si stia diffondendo sempre di più anche oltre oceano.

Vasco Rossi, comunque, ha noleggiato un aereo privato ed è riuscito a raggiungere l’Italia. È stato davvero fortunato dal momento che tanti italiani si trovano ancora bloccati all’estero e sperano di poter rientrare al più presto.