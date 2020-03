“Che cosa devo fare…?”: Barbara Palombelli, la figlia Serena Rutelli disperata, ecco cosa è successo

Barbara Palombelli impegnata con l’informazione sull’emergenza Coronavirus

In questi giorni d’emergenza abbiamo visto Barbara Palombelli concentrarsi principalmente sul programma Stasera Italia su Rete 4, mentre Forum e Lo Sportello di Forum stanno andando in onda delle puntate inedite ma registrate tempo fa. Inoltre la moglie di Francesco Rutelli deve coprire lo spazio lasciato da Nicola Porro a causa del contagio del Coronavirus.

Per questo motivo la giornalista ha poco tempo per trascorrere insieme ai suoi figli tra cui Serena. Quest’ultima di recente è stata ospite in un noto programma televisivo parlando del suo passato e di come era violento il padre biologico. Mentre nel giorno di San Valentino, attraverso un post su Instagram aveva annunciato la fine del sua storia d’amore con Alessandro Prince Zorresi.

Serena Rutelli si è lasciata con Alessandro Prince Zorresi

Attraverso delle Stories su Instagram, Serena Rutelli aveva dato una notizia non proprio positiva che riguarda la sua vita privata. “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo”, sono queste le parole della figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli annunciando di essersi lasciata col fidanzato.

L’ex concorrente del Grande Fratello 16, però, è ancora follemente innamorata di lui e non ha negato che potrebbero tornare di nuovo insieme. Durante la sua ospitata in un programma Rai l’ex gieffina ha detto che per lei non è terminato il sentimento. “Sono innamoratissima. E non riesco a nascondere i miei sentimenti, che cosa devo fare?”, ha riferito la giovane.

Serena Rutelli e le parole sul suo ex

Per i meno informati Serena Rutelli ed Alessandro Prince Zorresi erano fidanzati da un paio d’anni anche se i due avevano una notevole differenza d’età. Lei ha trent’anni mentre il ragazzo ne ha ventuno. “E’ una persona molto matura per la sua età. Però ci sono alcune cose”, aveva detto la figlia adottiva di Barbara Palombelli.

Purtroppo è arrivato l’addio inaspettato anche se i due giovani sono rimaste in buoni rapporti. Si sentono ancora ma per adesso hanno deciso di dividere le loro strade. Ovviamente il suo grande desiderio e tornare insieme e questo fa intendere che è stato lui a lasciarla.