Uomini e Donne, Algemiro sbotta: “Mi avete imbarazzato” ballo assurdo per il Coronavirus (VIDEO)

Nel corso della messa in onda di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ricevuto un nuovo corteggiatore che si chiama Algemiro. Il protagonista si è presentato sfoderando tutte le armi in suo possesso e cercando in ogni modo di catturare l’attenzione e l’interesse della dama.

Non sono mancati complimenti e parole gentili fino al momento del ballo. Come tutti sapranno, a causa dell’allarme Coronavirus è preferibile evitare contatti fisici, per tale ragione, i due protagonisti hanno dovuto ballare in un modo un po’ assurdo. Tale situazione, però, ha molto imbarazzato il cavaliere, che poco dopo ha sbottato.

A Uomini e Donne arriva un nuovo corteggiatore

Dopo un momento molto buio per Gemma, durante il quale è scoppiata in lacrime triste per non avere nessun uomo da amare, uno spiraglio di luce ha pervaso lo studio del talk show pomeridiano. Algemiro ha varcato la soglia di Uomini e Donne e si è presentato alla dama bianca dicendole di essere molto colpito da lei. La padrona di casa gli ha chiesto di spiegare cosa l’avesse colpito di lei e lui ha ammesso di gradire molto il suo aspetto e, soprattutto, i suoi occhi.

Il cavaliere, dunque, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la torinese e di elogiare tutte le sue qualità. Ad ogni modo, dopo una sviolinata bella e buona, Maria ha chiesto alla Galgani se volesse tenerlo. La protagonista ha risposto in modo affermativo, al punto che la De Filippi ha chiesto loro se volessero ballare. La conduttrice, però, ci ha tenuto a precisare che avrebbero dovuto mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro. (Clicca qui per il video)

Algemiro infastidito dalla richiesta di Maria

Per questo motivo, un autore ha posizionato al centro dello studio un hula hop e i due avrebbero dovuto ballare girandovi attorno, senza potersi toccare. Entrambi si sono mostrati alquanto incerti su come comportarsi, ma alla fine hanno accettato. Al termine del ballo bizzarro, però, Algemiro ha sbottato velatamente contro la presentatrice di Uomini e Donne per averlo posto in una situazione così imbarazzante.

A suo avviso, infatti, si è trattato di un momento molto strano che si sarebbe potuto certamente evitare. Dopo aver lanciato qualche frecciatina, Maria lo ha liquidato e lo ha fatto sedere senza far sì che portasse a termine il suo sfogo.