Amiche da 17 anni sono in realtà sorelle: la scoperta cambia loro la vita

Due donne amiche da una vita hanno fatto una scoperta unica che ha cambiato loro la vita. Le due amiche da 17 anni sono in realtà sorelle. La loro sotira è incredibile: essere amiche per scelta e sorelle per caso.

Amiche da 17 anni sono in realtà sorelle: la storia di Ashley e Latoya

Ashley Thomas e Latoya Wimberly hanno entrambe 29 anni e sono originarie di Filadelfia. La somiglianza tra le due è sempre stata palese, ma nessuno avrebbe immaginato che le due amiche da 17 anni sono in realtà sorelle. Le due hanno ossa alte delle guance, carnagioni simili e piedi delle stesse dimensioni.

Un giorno Ashley ha condiviso alcune foto su Facebook dal fidanzamento dell’amica Latoya, avvenuto a gennaio. Nello spulciare il suo profilo, la migliore amica della mamma di Ashley ha riconosciuto Kenneth Wimberly, padre di Latoya e lo ha contattato.

Il racconto delle due ragazze

Tutto d’un tratto alcuni pezzi del puzzle hanno cominciato ad incastrarsi. Latoya ha spiegato che durante una telefonata, la migliore amica della mamma di Ashley ha raccontato che da giovani conoscevano suo padre. Da giovani i tre si frequentavano.

A questo punto ha chiesto ad Ashley una foto dell’amica della madre per mostrarla al padre. Voleva sapere da lui se realmente le conoscesse. Il padre riconobbe immediatamente la donna e quando in seguito gli fu mostrata una foto della madre della signora Thomas, riconobbe anche lei. Con nochalance ha raccontato anche di aver avuto con lei una breve relazione.

Il test del DNA

Le due ragazza che pur essendo amiche da 17 anni sono in realtà sorelle, hanno deciso di comune accordo con il padre di Latoya, di sottoporsi ad un test del DNA. Questo per confermare o confutare u loro sospetti. E così il test ha rivelato che Kenneth era papà per entrambe le ragazze, erano sorellastre.

La mamma di Latoya non ha preso malissimo la cosa. Anzi, ha dichiarato di essere felice per la loro sorellanza e che non ha problemi se la stessa diventi ufficiale. Tuttavia si sente anche in colpa per il fatto che Kenneth non abbia potuto esser presente anche nella vita di Ashley.

Latoya ha detto invece di aver visto Ashley crescere e diventare donna. Il suo unico rammarico è sapere che il padre dell’amica fosse a pochi passi da lei e non ha potuto esser presente come avrebbe dovuto. Dal suo canto il padre delle due ragazze, ha detto che non vede l’ora di costruire una relazione più forte con Ashley e di “amarla come sua figlia”.