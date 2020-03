Alessandra Amoroso, gaffe con Emma Marrone: “Uscita dal bagno”

Alessandra Amoroso: divertente fuori programma con Emma Marrone

Se la legherà al dito o lascerà correre, da buona amica? Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono due delle cantanti di maggiore successo transitate ad Amici.

Vincitrici di due differenti edizioni, rispettivamente contro Valerio Scanu e Loredana Errore, le due hanno saputo continuare il loro sogno. Passato il primo decennio di carriera, mantengono una calorosissima fanbase, che le sostiene in ogni circostanza. Oltre alla splendida voce, godono dell’affetto popolare per la simpatia. Una simpatia genuina, spontanea e non filtrata, perché il pubblico certe cose le capisce.

Sa quando qualcuno recita, soprattutto nel lungo periodo e se ancora oggi le inneggiano un motivo esiste eccome. È bello poi apprendere quanto Alessandra Amoroso e la “Brown” siano in sintonia nella vita vera. Una bella amicizia le lega, praticamente sorelle, nel senso che si confidano tutto… ma proprio tutto!

Appena uscita dal bagno

In questi giorni, dove siamo costretti a rimanere barricati in casa, sono sempre di più i personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con dirette e iniziative sui loro profili social. Fiorello, mica uno qualunque, programma varie attività, un modo simpatico di coltivare il bel rapporto coi sostenitori. Nella diretta di mercoledì 11 marzo, durante una diretta su Instagram, Emma ha chiamato la collega. Gentile pensiero, trasformatosi in scenetta trash.

Che è successo? Ebbene, Alessandra Amoroso non si è accorta di essere in una diretta seguita da oltre 11mila followers: pensava di essere in videochiamata insieme alla vincitrice di Sanremo 2012. Così, dopo aver confidato di aver appena lasciata il bagno, si è pure mostrata in pigiama.

Non appena Emma le ha fatto notare di non essere da sole nella conversazione, una imbarazzata Alessandra ha prontamente chiuso la telefonata. Ormai il “danno” era fatto. Quel che c’era da vedere lo si era visto, quel che c’era da sentire pure. Comunque la bravissima interprete dovrebbe assolutamente stare tranquilla. Il fuori programma le ha giovato, rendendola ancor più alla mano. Scommettiamo che lei per prima ci ha scherzato sopra: anche se avrebbe preferito evitare il pasticcio, andare avanti è il minimo!

Alessandra Amoroso: regalaci un sorriso

Chissà quale commento si sarà lasciata scappare in privato con Emma. Le farà pagare una penitenza? Sarebbe carino ricevere direttamente da loro degli aggiornamenti, anche per spezzare un po’ il grigiore dell’attuale periodo, dove la vita sembra essersi improvvisamente fermata. Dai ragazze, regalateci un sorriso!