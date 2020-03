Diana Del Bufalo e il suo nuovo amore sotto la luce del sole

Lei pubblica un momento di vita quotidiana

Già da un po’ l’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo ha una storia. Fino ad ora però nessuna notizia ufficiale. Adesso la ragazza pubblica una storia su Instagram e si mette in mostra sul social insieme a lui. Nella storia lei è sul letto e accanto si vede il suo uomo.

Si tratta di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, conosciuta per la partecipazione ai reality del Grande Fratello e dell’ Isola dei Famosi. Prima di questa storia nessuno dei due comunica ufficialmente la relazione, anche se stanno insieme già da qualche mese. La ragazza in questo periodo fa coppia anche con un altro uomo.

Proposta accettata solo perché c’è lei

Diana Del Bufalo ha un nuovo amore, attualmente però fa coppia con Cristiano Caccamo. Diana e Cristiano saranno una delle coppie di concorrenti del nuovo reality di Amazon Prime Video. Il programma si chiama “Celebrity Hunted”, “Caccia all’uomo”.

Sul giornale Tv Sorrisi e Canzoni il ragazzo dichiara di aver accettato solo perché c’è Diana, si trova molto bene con lei e la trova molto divertente. Aggiunge anche che lei è un po’ lenta e quindi la deve sempre spronare. La coppia si impegna tanto per essere la migliore nell’arte del travestimento.

Si tratta della prima edizione del programma e ci saranno tante sorprese. Diana però precisa che tra lei e Cristiano c’è solo amicizia. Una bella amicizia, pura e sincera, si vogliono bene e non sono scattati tra loro baci. Di recente i due ragazzi sono stati insieme alle Maldive. La ragazza si concentra sul suo principe azzurro.

Eduardo è un uomo protettivo

Eduardo è un ragazzo protettivo, lo dimostra anche in un episodio passato quando difende la sorella in una lite con un ex gieffino. Un uomo che promette bene dopo la storia durata anni tra alti e bassi con Paolo Ruffini. Eduardo è amante dello sport, dei tatuaggi, degli animali e tifa Roma. Lei è sorridente e il suo cuore sembra proprio già conquistato alla grande.