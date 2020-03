Lady Gaga contro il bullismo: la bella iniziativa della pop star

Lady Gaga farà uscire un libro contro il bullismo

Un’artista vera la si riconosce dalla sensibilità. Quella che ha sempre contraddistinto Lady Gaga, recentemente tornata sulla scena musicale. Chiusa la prima parentesi nel mondo della cinematografia con un Oscar per la migliore colonna sonora, l’interprete di Shallow dà libero sfogo al vecchio amore. La sua è una meravigliosa storia di tenacia, di perseveranza, di coraggio.

Quand’era solo adolescente ha, malauguratamente, affrontato il bullismo. Rispetto ai compagni di classe aveva stile. E chi ha avuto quella età sa perfettamente quanto omologarsi aiuti a socializzare, a farsi accettare da un gruppo.

Se resisti, se non ti arrendi soffrirai in principio, salvo poi vedere la luce e assumere consapevolezza in te stessa. Ora, ovviamente, anche se ci sfugge il peso specifico della sofferenza provata sul successo futuro, Lady Gaga può trasmettere parecchio in ottica umana.

Canale della gentilezza

Confessati, al fine di ispirare le giovani generazioni, gli episodi più umilianti passati in età da teenager, i calorosi fan l’hanno eletta ad ambasciatrice dei diritti dei minori. Dopo averle lungamente chiesto la realizzazione di iniziative su misura, presto Lady Germanotta gli andrà incontro.

Oltre a Chromatica, il nuovo album inciso in studio atteso per il prossimo 10 aprile, la cantante ha in serbo pure un altro, fantastico progetto. Si intitola “Channel Kindness: Stories of Kindness and Community” (traducibile come “Canale della gentilezza: storie di gentilezza e comunità), arriverà in autunno e stando alle premesse trasmetterà tanta forza d’animo.

A concepire l’idea Born This Way, organizzazione fondata nel 2011 da Lady Gaga e dalla madre Cynthia. Fondata all’Università di Harvard e facente riferimento al terzo disco di inediti l’ente mira a spronare i ragazzi e costruire comunità migliori.

Sul sito ufficiale la fatica letteraria dell’italo-americana viene definita una raccolta di storie scritte da giovani capaci di cambiare la situazione, di darsi la spinta. Hanno trovato la forza interiore, prevalso sui bulli, avviato movimento sociali e confutato i preconcetti sulla salute mentale.

Lady Gaga: note personali

Insomma, vicende ad alto tasso motivazionale, toccanti vari argomenti. Ricordiamo che la stessa interprete ha combattuto in passato contro la depressione, più volte sfociata in episodi di autolesionismo. Tra un capitolo e l’altro ci sarà pure spazio per le parole della cantautrice, passaggi considerati note personali di empowerment.

Non sappiamo voi, ma reputiamo bellissimo il progetto annunciato. Purtroppo ogni anno si registrano molte vittime di bullismo, che attendono solo di leggere i racconti di chi ne è uscito con successo.