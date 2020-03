Oroscopo Paolo Fox 14 marzo 2020: Toro costruttivo, Acquario teso

L’oroscopo di Paolo Fox del 14 marzo 2020 annuncia novità davvero interessanti. Giornata riflessiva per i nativi dell’Ariete. Le persone del Toro devono avere più fiducia nel destino. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per tutti i segni dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 14 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti. La vita va avanti, nonostante i dubbi e i dolori del periodo che viviamo. Grazie a questo capirete essere innamorati è una bellissima sensazione.

Toro – Ogni giorno che passa diventate sempre più costruttivi. Già dagli inizi del 2020 state cercando di mandare avanti un progetto che, però, subirà dei ritardi da fine mese. Abbiate più fiducia nel destino!

Gemelli – A breve potrete contare sul transito di Venere che rappresenta i valori della famiglia. Coloro che hanno discusso con il proprio partner devono assumersi le proprie responsabilità. Presto arriveranno le opportunità per uscire fuori da una fase complicata.

Previsioni di sabato 14 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se è un periodo confuso per tutti, in amore può tornare un punto di riferimento. L’uomo delle stelle vuole ricordarvi che nei prossimi mesi nasceranno belle emozioni.

Leone – A breve avrete Saturno in opposizione. Che cosa significa? C’è chi pensa di cambiare vita e chi pensa di non essere stato ripagato per quello che meritava. Più pazienza in amore.

Vergine – Siete delle persone determinate e decise nelle scelte che fate. In questa potreste pensare di fare un cambiamento di vita che non avevate il coraggio di fare prima. Ora potete farlo!

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete molto confusi per aver detto subito ‘Sì’, invece, di aspettare aprile, il mese delle certezze. E chi ha atteso ora si è reso conto che non si può pretendere tutto e subito.

Scorpione – Vi trovate in una fase di grandi decisioni. Agli inizi di aprile dovrete rivedere tutto il lavoro, e forse dovete ripartire da zero. In campo sentimentale Venere è in opposizione. Una condizione fatico per le coppie che già da qualche tempo hanno problemi.

Sagittario – In questa vita avete una grande missione da compiere: superare gli ostacoli e risolvere problemi. In questo periodo così difficile riuscite a dimostrare il vostro coraggio, che è poi la forza più grande che avete da donare anche agli altri.

L’oroscopo di Paolo Fox da Capricorno a Pesci

Capricorno – Di solito siete determinati e decisi nelle vostre scelte, ma in questo periodo turbolento non sapete che pesci prendere. Prima di questa pandemia che sta agitando tutti, avevate e avete in mente di realizzare grandi progetti. Ora è arrivato il momento di decidere che cosa fare.

Acquario – Tutti hanno notato che siete preda di tante tensioni. La giornata di venerdì sommata a quella di sabato, possono generare caos. Dovete avere molta pazienza. Iniziate a risparmiare qualcosa in vista del futuro.

Pesci – In questo momento dovete capire da che parte sta andando un amore. Dovete farlo, perché il mese di aprile potrebbe segnare un ‘Dentro o fuori’ definitivo per le coppie che non fanno in tempo a incontrarsi, a parlare.