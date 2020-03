Invasione di scimmie in strada: video virale dalla Thailandia (VIDEO)

Un’invasione di scimmie in strada ha lasciato di stucco un paesino thailandese. I primati in cerca di cibo, hanno ricoperto completamente il manto stradale. Il video ha fatto subito il giro del web.

Invasione di scimmie in strada: perché è accaduto?

L’invasione di scimmie in strada è dipeso dalla carenza di cibo. L’altra faccia della medaglia di questo accadimento, è che le strade erano sgomberi dai turisti, contrariamente alla normalità. Il che dimostra come questa pandemia di coronavirus stia cambiando le abitudini del mondo, animali compresi.

In Thailandia infatti è buona abitudine da parte dei vacanzieri dare da mangiare alle scimmie, le quali non hanno bisogno di mettere in atto le loro abilità di ricerca di cibo. Ora invece le strade sono vuote, e i primati devono fare per conto loro.

Lotta per una banana

Il video è stato girato a Lopubri, nella Thailandia centrale, dove l’invasione di scimmie in strada ha avuto luogo per aggiudicarsi una banana. Il branco lottava tra loro per decidere chi dovesse accaparrarsi quel frutto.

In pratica una sola di loro aveva trovato la banana e provava a mettersi in salvo per non farsi rubare il bottino. Dal loro canto le sue compagne di branco si azzuffavano tra loro per raggiungere la banana.

Il video virale sul web

I residenti sono rimasti senza parole dinanzi a quella scena. Hanno raccontato ai giornalisti, che in tanti anni non avevano mai visto nulla di che. Le scimmie di solito non si comportano così, più che sembrare primati sembravano cani selvatici. Bastava un pezzo di cibo per far perdere lodo le staffe.

Era palese che le scimmie fossero affamate, ma nessun può dare loro da mangiare a causa del Covid-19. Viene spontaneo rievocare alla mente le parole di un saggista scientifico, tale David Quammen il quale aveva parlato del cosidetto spillover. Si tratta del salto di specie degli agenti patogeni dagli animali all’uomo. Il mondo animale, si sta vendicando di quello umano dopo quello che sta succedendo.

Episodi similari nei giorni scorsi

L’invasione di scimmie in strada è giunta dopo qualche giorno ad un altro episodio, verificatosi stavolta in un altro stato. Ovvero quando altri primati hanno assalito gli uffici dei ministri del gabinetto dell’India, forse sempre in cerca di cibo.

In tal sede, il segretariato civile del Punjab e Haryana nell’India settentrionale, era pieno di macachi dispettosi, che hanno raggiunto le stanze del quartier generale dopo una arrampicata sui balconi.