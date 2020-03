Scandalo al Trono Over: Anna Tedesco ha una tresca con Manetti? L’indiscrezione

Nuovo scandalo al Trono over di Uomini e Donne: una dama sta mentendo?

Anna Tedesco è senza dubbio una delle dame più affascinanti del trono over. La donna ha dimostrato una volta di avere carattere e di essere pronta a difendersi da tutti. Proprio in una delle ultime sfilate, dove è stata protagonista, si è vestita da gladiatrice mettendo in mostra il suo fisico perfetto e bel allenato.

Nell’atmosfera a dir poco surreale dello studio senza pubblico, a causa dell’emergenza Coronavirus, la dama ha lasciato tutti senza parole raccogliendo molti consensi. Contro di lei, però, come sempre Gianni Sperti che dai tempi di Giorgio Manetti ha sempre creduto che la signora di Gubbio abbia avuto una tresca con lui e molto probabilmente ce l’ha ancora.

E’ di nuovo amore tra Giorgio Manetti ed Anna?

In passato Anna Tedesco come molti ricordano ha avuto un flirt, seppur breve con Giorgio Manetti. Dopo la fine della loro storia, i due sono diventati molto amici, iniziando a suscitare profondi dubbi, soprattutto a Gianni Sperti. L’opinionista, spesso accusa la dama del trono over di non riuscire a trovare un uomo all’interno del programma in quanto impegnata fuori.

Stando alle sue parole, Anna è ancora presa da Giorgio Manetti e i due si vedono di nascosto. C’è da dire, però che l’ex cavaliere di Uomini e Donne da quasi due anni ha una compagna ed è impossibile che possa avere una tresca con la dama.

Secondo Gianni Sperti Anna Tedesco nasconde una tresca

Anna Tedesco dopo aver frequentato Nino, nelle scorse stagioni e poche settimane fa Mattia, adesso sta conoscendo Lucio. La dama del Trono over ha raccontato che con il nuovo cavaliere c’è stato un bacio lungo, intenso e passionale. I due hanno deciso di incontrarsi a metà strada, nella città di Firenze. Città che ha fatto storcere il naso a Gianni Sperti insinuando ancora una volte le stesse cose su Giorgio Manetti.

Anna dunque si è trovata per l’ennesima volta a doversi giustificare su un qualcosa che non esiste. La bagnina ha spiegato di essere ancora amica del suo ex e della sua attuale compagna, ma di non vederlo da tempo. Tra loro non c’è assolutamente nulla solo una semplice e bella amicizia.