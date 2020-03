Ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco l’indizio

Ritorno di fiamma?

Nelle ultime ore sono al centro del gossip Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due non si stanno mostrando più insieme in pubblico da tempo, così i fan hanno iniziato a fare delle domande. All’inizio né l’uno né l’altra si è espresso a riguardo, però poi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato un indizio involontariamente.

In pratica ha comunicato ai follower di voler cercare casa a Pomezio, ovvero il luogo di residenza della sua famiglia. Ciò dimostra che non vive più nel Lugano con il campione di motociclismo. In questo periodo le persone a lei più vicine sostengono che si stia di nuovo sentendo con Andrea Damante.

Incontri e telefonate più frequenti

Il ritorno di fiamma non è certo, ma sicuramente renderebbe felici molti italiani. Del resto la loro storia d’amore ha fatto sognare il vasto pubblico di Maria De Filippi. Tutto ha avuto inizio quando Giulia si è presentata nello studio per corteggiare Andrea. Nonostante gli alti e i bassi sono usciti mano nella mano dal programma.

Dopo due anni di fidanzamento si sono detti addio a causa di un tradimento di lui. Lei ha cercato di rifarsi una vita accanto a Irama, però non è andata bene. Dopo poco tempo ha conosciuto Iannone, lasciatosi con Belen Rodriguez. Durante la loro storia Giulia ha pubblicato il suo libro, in cui ha raccontato dell’ex e della causa che ha determinato la loro separazione.

Poi da qualche mese è tornata nella sua città, confermando così la crisi. Alcuni utenti social hanno pubblicato delle foto che la ritrae in compagnia d Damante. Come se non bastasse si sentono spesso durante l’arco della giornata. A testimoniarlo sono anche delle Instagram Stories che entrambi condividono sui rispettivi profili. Come sta realmente succedendo tra loro?

‘E’ un momento delicato’

Giulia ha confessato di non sentire il fidanzato da tre settimane. Per non pensarci fa altro, dunque ha chiesto ai fan di capire la situazione. Non vuole sempre dare delle spiegazioni sulla sua vita privata. Infatti non risponde nemmeno a coloro che le stanno chiedendo di Damante. Se dal punto di vista sentimentale non può gioire, il lavoro le sta dando grandi soddisfazioni. A breve sarà alla conduzione di un nuovo format televisivo. Non ci resta che attendere.